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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن: بلقيس تتعرض لوعكة صحية.. وحمادة هلال وهنا الزاهد وعبير صبري يروون ذكرياتهم في عيد الأضحي

حمادة هلال
حمادة هلال

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية وفى السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

كلوا فتة كتير.. شريف دسوقى يوجه رسالة للجمهور بمناسبة العيد عبر صدى البلد

 

وجه الفنان شريف دسوقى رسالة إلى جمهور موقع صدى البلد للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.

 

 

بسبب ميكروب في المعدة.. بلقيس تتعرض لوعكة صحية

 

كشفت  المطربة الإماراتية بلقيس، عن تعرضها لوعكة صحية مفاجأة دخلت على أثرها المستشفى ، حيث انتقلت للمستشفى بسبب ميكروب في المعدة .

 

مش بقلع التيشيرت.. نضال الشافعي يتحدث عن رأيه في التريندات.. فيديو

 

كشف الفنان نضال الشافعي خلال ندوته في موقع صدى البلد عن رأيه في التريندات على السوشيال ميديا.

 

 

كنت بلعب معاه وأعيط لما يتدبح.. هنا الزاهد تكشف ذكرياتها مع الخروف في عيد الأضحي

 

كشف النجمة هنا الزاهد لـ"صدى البلد"، عن ذكرياتها في عيد الأضحي المبارك، ومع الخروف وذبح الأضاحي.

 

بشرب من الثلاجة في السر.. عبير صبري تتحدث عن ذكرياتها في عيد الأضحي ووقفة عرفات

 

كشف النجمة  عبير صبري لصدى البلد ، عن ذكرياتها في عيد الأضحي المبارك .

 

حمادة هلال يحكي عن ذكرياته في عيد الأضحي المبارك

 

كشف النجم حمادة هلال لصدى البلد ، عن ذكرياته في عيد الأضحى المبارك ويوم عرفات  .

شريف دسوقى بلقيس هنا الزاهد عبير صبري حمادة هلال

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