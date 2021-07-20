نشرة الفن: بلقيس تتعرض لوعكة صحية.. وحمادة هلال وهنا الزاهد وعبير صبري يروون ذكرياتهم في عيد الأضحي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

وجه الفنان شريف دسوقى رسالة إلى جمهور موقع صدى البلد للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.

كشفت المطربة الإماراتية بلقيس، عن تعرضها لوعكة صحية مفاجأة دخلت على أثرها المستشفى ، حيث انتقلت للمستشفى بسبب ميكروب في المعدة .

كشف الفنان نضال الشافعي خلال ندوته في موقع صدى البلد عن رأيه في التريندات على السوشيال ميديا.

كشف النجمة هنا الزاهد لـ"صدى البلد"، عن ذكرياتها في عيد الأضحي المبارك، ومع الخروف وذبح الأضاحي.

كشف النجمة عبير صبري لصدى البلد ، عن ذكرياتها في عيد الأضحي المبارك .

كشف النجم حمادة هلال لصدى البلد ، عن ذكرياته في عيد الأضحى المبارك ويوم عرفات .