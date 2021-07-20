عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البعثة المصرية في طوكيو تنهي تجهيزات المقر الطبي داخل القرية الأولمبية

البعثة المصرية في
البعثة المصرية في طوكيو

أنهت البعثة الطبية لبعثة مصر الأولمبية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كافة التجهيزات للمقر الطبي داخل مقر إقامة بعثة مصر داخل القرية الأولمبية والذي تم توفير كافة الإمكانيات به ليصبح مستشفى مصغر داخل القرية الأولمبية. 


وحرصت البعثة الطبية المصرية على ٕاصطحاب كافة الأدوات والأدوية التي يمكن أن تحتاجها البعثة المصرية خلال فترة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لمواجهة جميع الظروف الطارئة وتلبية جميع احتياجات اللاعبين واللاعبات الطبية خلال فترة المنافسات. 
 

ووفر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب جميع الأمكانيات الطبية وتم توفير كافة متطلبات البعثة الطبية قبل التوجه لليابان من أجل توفير كافة سبل الراحة للبعثة المصرية خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. 
 

وتضم البعثة الطبية المصرية، الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية ورئيس البعثة الطبية في أولمبياد طوكيو وأعضاء اللجنة الطبية الدكتور أحمد مسعد والدكتور ياسر حسني عبدالرحمن والدكتورة أماني عبدالفتاح والدكتور أحمد أبو الفضل والدكتور محمد الجمال أخصائي التأهيل وحضور الدكتور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية باللجنة البارالمبية. 
 

وكان أفراد البعثة الطبية المصرية قد حصلوا على ترخيص مزاولة مهنة الطب في اليابان من خلال الدراسات التي تمت خلال الشهور الماضية "أون لاين" والتي من خلالها حصل أفراد البعثة الطبية على تصريح مزاولة مهنة الطبي من أجل مواجهة جميع الظروف الطارئة.

ترشيحاتنا

تعرف على الحالة المرورية بالمحاور الرئيسية ثالث أيام العيد

في حالة وفاة الممول.. مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات الضريبية بالقانون

نشرة مرور الجيزة .. سيولة مرورية بكافة الطرق والمحاور

قصة ملهمة للباحثة أمل أمين.. سافرت إلى 35 دولة و حصدت جائزة العلوم من إسبانيا.. حوار

بعد تصدرها قائمة المبيعات.. سعر ومواصفات تويوتا كورولا في مصر

تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة مصر في أولمبياد طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

تشابه أسماء .. صاحب الصور المتداولة بالخطأ لقاتل والده يحرر محضرا لتشويه سمعته

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

أخبار نادي الزمالك.. رسالة نارية من مرتضى منصور.. وقف التعاقد مع هؤلاء اللاعبين.. حذف صورة فرجاني ساسي

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

قنوات مجانية تعرض مباراة منتخب مصر الأولمبي وأسبانيا في أولمبياد طوكيو غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

يمسكان بأيدي بعضهما.. مفاجأة مؤلمة بعد انتشال جثتي طفل وشقيقته من بحيرة.. صور

أثناء مباراة كرة قدم.. شبح ترابي يبتلع اللاعبين |فيديو

فيديو

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ