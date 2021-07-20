الإفطار الجماعي شعار الأسر الأسوانية في أول أيام عيد الأضحى

يعتبر عيد الأضحى المبارك من الأعياد التى لها طقوس وعادات وتقاليد خاصة في محافظة أسوان، لما يمثله العيد من مشاعر للألفة والمحبة بين الأهل والجيران، وبين الكبير والصغير، وبين الشباب والسيدات.

وفي هذا الإطار، نلقي الضوء على أبرز العادات المتوارثة لدى أبناء القبائل الأسوانية وهي تناول وجبة الإفطار عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك داخل الخيمة أو الجمعية أو المضيفة كنوع من الود والمشاعر الإيجابية بين أهل المنطقة الواحدة، فتحقيق ذلك يعتبر هو الشعار الذي ترفعه الأسر الأسوانية في أول أيام عيد الأضحى.



ويقوم كبار الأسر والشباب بإحضار صوانى الإفطار - حسب كل عائلة أو قبيلة - وتتنوع الوجبات المعروضة على الإفطار، حيث إن الهدف منها هو تحقيق التلاحم وإعلاء روح الود والمشاعر الطيبة ليتودد الجميع ويكونوا على قلب رجل واحد، وهذه البداية للاستعداد للتجمع مرة أخرى لتناول وجبة الغداء وتكون من لحوم الأضاحي.

وكان الآلاف من المصلين من أبناء محافظة أسوان أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف المساجد والساحات بجميع المدن والمراكز والقرى.

من جانبه، قال الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف في أسوان، إن المديرية أتمت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتجهيز 1900 مسجد على مستوى مدن وقرى المحافظة، من الشراونة شمالاً وحتى أبو سمبل السياحي جنوبًا.





وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان أنه تم رش وتعقيم هذه المساجد بالكامل، ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، حيث إن هذه المساجد هي التي تم تخصيصها للصلاة، وتقام فيها صلاة الجمعة، وقد تم تعيين خطيب أصلى وآخر احتياطي ليؤم المصلين غدًا ولإلقاء خطبة العيد بجميع المساجد.

هذا وكان مسئولو الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان قاموا بإزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 450 م2 بالظهير الخلفى لعمارات الصداقة الجديدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على مسئولى المحليات بضرورة المصادرة الفورية لجميع مكونات المخالفات والتعديات التي تشهدها أي منطقة بمختلف المدن والمراكز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

فيما قام مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع طفح مياه الصرف بجوار الصالة المغطاة بمنطقة حي العقاد.