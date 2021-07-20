عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإفطار الجماعي شعار الأسر الأسوانية في أول أيام عيد الأضحى

صواني الإفطار الجماعي
صواني الإفطار الجماعي بأسوان

يعتبر عيد الأضحى المبارك من الأعياد التى لها طقوس وعادات وتقاليد خاصة في محافظة أسوان، لما يمثله العيد من مشاعر للألفة والمحبة بين الأهل والجيران، وبين الكبير والصغير، وبين الشباب والسيدات.

 

وفي هذا الإطار، نلقي الضوء على أبرز العادات المتوارثة لدى أبناء القبائل الأسوانية وهي تناول وجبة الإفطار عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك داخل الخيمة أو الجمعية أو المضيفة كنوع من الود والمشاعر الإيجابية بين أهل المنطقة الواحدة، فتحقيق ذلك يعتبر هو الشعار الذي ترفعه الأسر الأسوانية في أول أيام عيد الأضحى.
 

الآلاف من مواطني أسوان يؤدون صلاة عيد الأضحي المبارك

الآلاف من مواطني أسوان يؤدون صلاة عيد الأضحي المبارك

العيد بحب اللمة.. تعرف على طقوس أبناء أسوان للاحتفال بعيد الأضحى المبارك

ويقوم كبار الأسر والشباب بإحضار صوانى الإفطار - حسب كل عائلة أو قبيلة - وتتنوع الوجبات المعروضة على الإفطار، حيث إن الهدف منها هو تحقيق التلاحم وإعلاء روح الود والمشاعر الطيبة ليتودد الجميع ويكونوا على قلب رجل واحد، وهذه البداية للاستعداد للتجمع مرة أخرى لتناول وجبة الغداء وتكون من لحوم الأضاحي.

 

وكان الآلاف من المصلين من أبناء محافظة أسوان أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف المساجد والساحات بجميع المدن والمراكز والقرى.

 

من جانبه، قال الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف في أسوان، إن المديرية أتمت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتجهيز 1900 مسجد على مستوى مدن وقرى المحافظة، من الشراونة شمالاً وحتى أبو سمبل السياحي جنوبًا. 


 

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان أنه تم رش وتعقيم هذه المساجد بالكامل، ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، حيث إن هذه المساجد هي التي تم تخصيصها للصلاة، وتقام فيها صلاة الجمعة، وقد تم تعيين خطيب أصلى وآخر احتياطي ليؤم المصلين غدًا ولإلقاء خطبة العيد بجميع المساجد.

 

هذا وكان مسئولو الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان قاموا بإزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 450 م2 بالظهير الخلفى لعمارات الصداقة الجديدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على مسئولى المحليات بضرورة المصادرة الفورية لجميع مكونات المخالفات والتعديات التي تشهدها أي منطقة بمختلف المدن والمراكز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

 

فيما قام مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع طفح مياه الصرف بجوار الصالة المغطاة بمنطقة حي العقاد.

50_1
50_1
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك اخبار أسوان اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

الآلاف من مواطني أسوان يؤدون صلاة عيد الأضحي المبارك

العيد بحب اللمة.. تعرف على طقوس أبناء أسوان للاحتفال بعيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

تعرف على الحالة المرورية بالمحاور الرئيسية ثالث أيام العيد

في حالة وفاة الممول.. مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات الضريبية بالقانون

نشرة مرور الجيزة .. سيولة مرورية بكافة الطرق والمحاور

قصة ملهمة للباحثة أمل أمين.. سافرت إلى 35 دولة و حصدت جائزة العلوم من إسبانيا.. حوار

بعد تصدرها قائمة المبيعات.. سعر ومواصفات تويوتا كورولا في مصر

تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة مصر في أولمبياد طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

تشابه أسماء .. صاحب الصور المتداولة بالخطأ لقاتل والده يحرر محضرا لتشويه سمعته

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

أخبار نادي الزمالك.. رسالة نارية من مرتضى منصور.. وقف التعاقد مع هؤلاء اللاعبين.. حذف صورة فرجاني ساسي

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

قنوات مجانية تعرض مباراة منتخب مصر الأولمبي وأسبانيا في أولمبياد طوكيو غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

يمسكان بأيدي بعضهما.. مفاجأة مؤلمة بعد انتشال جثتي طفل وشقيقته من بحيرة.. صور

أثناء مباراة كرة قدم.. شبح ترابي يبتلع اللاعبين |فيديو

فيديو

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ