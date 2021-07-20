رئيس مركز إبشواي بالفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى وسط الأهالي

أدى المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواي صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2021م 1442ه بمسجد الشيخ عبد العليم بمدينة إبشواي.

وهنأ “مسعود” أهالي مركز إبشواي خاصة وأهالي محافظة الفيوم وجموع الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك.

ووجه رئيس مركز إبشواي الشكر لأهالي مركز إبشواي لوعيهم والتزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما وجه الشكر لإدارة أوقاف إبشواي لتمسكهم بتنفيذ الإجراءات حرصا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك بحضور شعبان عمر سكرتير عام المركز، وأحمد محمود مدير العلاقات العامة، وفضيلة سيد فيصل خطيب مسجد الشيخ عبد العليم.





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