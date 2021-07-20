آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى بمساجد جنوب سيناء ..شاهد

فودة يوزع عيديات على العمال

أدى آلاف المصلين صلاة عيد الأضحى بمساجد جنوب سيناء وسط إجراءات احترازية وتطبيق الاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.





وقد أدى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ وسط عدد من المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي التي أقرتها وزارة الأوقاف.



ووزع فودة عقب صلاة عيد الأضحى عيديات على عمال النظافة، وبعث رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وهنأ فودة مواطني جنوب سيناء ومشايخ وعواقل جنوب سيناء، والقيادات الشعبية والتنفيذية بجنوب سيناء.



وعقب صلاة العيد بطور سيناء، خرج المواطنون على الكورنيش وممشي أهل مصر ومتنزه ٣٠٦ ومقصد العائلة ومزار حمام موسى والشواطئ .



واستقبلت المحافظة أعدادل كبيرة من السياحة الداخلية القادمة لقضاء عطلة عيد الأضحى بفنادق ومنتجعات جنوب سيناء، خاصة مدن شرم الشيخ ودهب ورأس سدر.



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