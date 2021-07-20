القاهرة تسجل ٣٧ درجة .. طقس حار رطب على جميع الأنحاء في أول أيام العيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى 2021، نهارا، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري- مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية - شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية : شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الى ثلاث امتار والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

الاسكندرية 32 24

وادى النطرون 35 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 34 25

بلطيم 34 24

مطروح 31 24

السلوم 31 23

سيوة 38 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 26

الاسماعيلية 38 25

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 20

نويبع 40 29

طابا 37 24

كاترين 33 21

الطور 37 25

شرم الشيخ 42 30

الغردقة 42 30

مرسى علم 41 27

الفيوم 38 24

بنى سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

ادفو 44 29

أبوسمبل 44 29

الوادى الجديد 43 27

شلاتين 39 27

ابو رماد 38 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 28

