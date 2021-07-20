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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو: التصدى للهجمات الرقمية والاختراقات الإليكترونية جزء من استراتيجية الحلف الدفاعية

الأمين العام لحلف
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج

قال الأمين العام لحلف شمال الاطلنطى يانس ستولتنبيرج إن التصدي للهجمات الرقمية وعمليات القرصنة الإلكترونية باتت جزءا لا يتجزأ من استراتيجية عمل الحلف الدفاعية وهو ما صدق عليه قادة الحلف فى قمتهم التى انعقدت فى بروكسل فى الرابع عشر من يونيو الماضى.

جاء ذلك فى بيان صدر عن الحلف بمناسبة مرور عام على تعرض نظم الحلف وحواسيبه لفيروس الاختراق الخبيث الذى يعرف بفيروس الفدية والذى ضرب دولا عديدة من العالم فى يوليو من العام الماضى.

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واشار امين عام الناتو الى ان مخططى الدفاع فى الحلف متنبهون منذ يوليو 2016 الى مخاطر التهديد الرقمى ويعتبرونها "من اعمال الارهاب" التى لا تقل فى خطورتها عن العمليات الارهابية التقليدية، وقال ان الحلف يطور من برمجيات ووسائل التصدى للهجمات الرقمية بذات القدر الذى يطور به استعداداته الدفاعية التقليدية منذ العام 2016 حيث باتت عقيدة الحلف رباعية الابعاد برا وبحرا وجوا ورقميا فى ان واحد.

وكان قادة حلف شمال الاطلنطى قد دشنوا فى قمتهم التى انعقدت فى العام 2018 مركزا للدفاع الرقمى وعمليات الأمن السيبرانى كنقطة تعاون وتبادل للخبرة العملياتية بين اجهزة الأمن السيبرانى لدول الحلف، وفضلا عن ذلك يحذر مخططو الدفاع فى الناتو من خطورة تلك الهجمات بذات القدر الذى يعمل فيه قادته على ملاحقة الجماعات المتورطة فى عمليات تطوير برامج الاختراق الرقمى الخبيثة التى قد تكون مدعومة فى كثير منها من دول معادية للحلف. 

الناتو حلف شمال الاطلنطي الهجمات السيبرانية فيروس الفدية اخبار العالم

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