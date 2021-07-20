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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

هنأ الرئيس الأمريكى جو بايدن وقرينته جيل بايدن سيدة أمريكا الأولى، المسلمين في أمريكا وجميع دول العالم، بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيين لهم عيدا مباركا وأن يتمتعوا بصحة جيدة طوال العام.


وكتب بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني، اليوم الثلاثاء: "نرسل أنا وجيل أحر تحياتنا إلى جميع من يحتفلون بعيد الأضحى في جميع أنحاء العالم، وأتمنى أن تكونوا بصحة جيدة طوال العام. عيد مبارك".


وأكد بايدن التزام الولايات المتحدة بالعمل مع المجتمع الدولي للخروج بشكل أقوى من وباء كورونا ليتمكن الآلاف من المسلمين الأمريكيين من أداء فريضة الحج العام المقبل. 

 

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وأضاف أن الحج، الذي يجمع الناس من جميع مناحي الحياة ومن كل ركن من أركان المعمورة، هو أيضًا تذكير بالتزام الإسلام بالمساواة والجذور المشتركة للأديان السماوية في العالم. 


وتابع الرئيس الأمريكي قائلا إن مَناسك الحج تحمل معنى خاصًا هذا العام حيث نواصل مواجهة تحديات كوفيد-19 والعمل على مكافحته والتعافي من الوباء العالمي. 


وأضاف أن الشعب الأمريكي يفخر بالمساعدة في قيادة المعركة للقضاء على جائحة كورونا على مستوى العالم من خلال التبرع بأكثر من نصف مليار لقاح لدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول ذات الأغلبية المسلمة. 


وأكد بايدن ضرورة أن نعمل جميعًا معًا لإنقاذ الأرواح وإنهاء هذا الوباء في كل مكان. 

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