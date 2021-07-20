عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء.. فيديو

درجات الحرارة
درجات الحرارة

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية مصر الأولى تقريرا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 20-7-2021


 

وفيما يلى بيان بـ درجات الحرارة:
القاهرة الصغرى 25 والعظمى 37

الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32

الدقهلية الصغرى 22 والعظمى 39

الغردقة الصغرى 28 العظمى 39

المنيا الصغرى 26 والعظمى 42

الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 36

الإسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 40


كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت بشرى سارة بخصوص طقس أمس وقفة عرفة الموافق 9 من ذي الحجة 1442.

 

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية درجات حرارة مرتفعة أعلى من معدلاتها، حيث سجلت محطة أرصاد القاهرة ٣٩ درجة.

 

وكانت هيئة الأرصاد أكدت أن الطقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، أمس الاثنين يوم عرفة، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

 

درجات الحرارة القاهرة المحافظات هيئة الأرصاد الجوية درجات حرارة مرتفعة

ترشيحاتنا

أهمها الرحلات البحرية والسفاري.. تعرف على أماكن النزهة والخروج في الغردقة

محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالاتهم بالعيد في الحديقة الدولية.. شاهد

مصطفي محمد علي قائمة جالاتا سراي لمواجهة بطل هولندا بدوري أبطال أوروبا

أخطر من كورونا.. رئيس المجازر يحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع خلال العيد

أحمد حمدي فى التشكيلة المثالية بالدوري الأمريكي

أضحية العيد .. 5 نصائح لشراء ذبيحة سليمة وأفضل الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

ماذا يقال عند ذبح الأضحية ؟ وحكم تصوير البهيمة

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. وادي المغضوب عليهم.. لماذا نهى الرسول عن الوقوف عليه؟

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ