درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء.. فيديو

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية مصر الأولى تقريرا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 20-7-2021





وفيما يلى بيان بـ درجات الحرارة:

القاهرة الصغرى 25 والعظمى 37

الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32

الدقهلية الصغرى 22 والعظمى 39

الغردقة الصغرى 28 العظمى 39

المنيا الصغرى 26 والعظمى 42

الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 36

الإسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 40



كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت بشرى سارة بخصوص طقس أمس وقفة عرفة الموافق 9 من ذي الحجة 1442.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية درجات حرارة مرتفعة أعلى من معدلاتها، حيث سجلت محطة أرصاد القاهرة ٣٩ درجة.

وكانت هيئة الأرصاد أكدت أن الطقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، أمس الاثنين يوم عرفة، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.