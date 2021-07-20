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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حمدي فى التشكيلة المثالية بالدوري الأمريكي

صدى البلد

تواجد المحترف المصري في صفوف نادي مونتريال، أحمد حمدي ضمن التشكيل المثالي للجولة الماضية من عمر الدوري الأمريكي.

 

وجاء التشكيل المثالي للجولة الماضية حسبما أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم كالتالي:

سجل أحمد حمدي لاعب فريق مونتريال ثنائية قاتلة في فوز مثير لفريقه على سينسيناتي في الدوري الأمريكي.

 

وفاز فريق مونتريال على سينسيناتي بنتيجة 5 / 4 فى مباراة كان فيها فريق أحمد حمدي متأخرا بأربعة أهداف لثلاثة قبل أن يعود النجم المصري لتسجيل هدفين متتاليين.

 

وقاد أحمد حمدي فريقه بهذا الفوز للتقدم في جدول ترتيب المجموعة الشرقية حيث يتواجد حالياً في المركز الرابع برصيد 22 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر.

 

ويتأهل أول 7 فرق من القسم الغربي والقسم الشرقي للأدوار النهائية لتحديد بطل الدوري الأمريكي.

وكان نادي مونتريال الكندي قد أعلن تعاقده في شهر فبراير الماضي مع لاعب الجونة أحمد حمدي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

 

 

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