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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

منهم 52 من ذوى القدرات .. تعيين 885 شابا بالإسماعيلية

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين  885  شاباً ، منهم 52  شاباً من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ  المسجلين بها 2145 شاباً.

 

تلقى الوزير، تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير مديرية القوي العاملة بالاسماعيلية  ، أشار فيه إلى أنه خلال يونيو الماضي، قامت المديرية بإستخراج 758 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 881  رخصة مزاولة المهنة ، وتلقت 36 شكوى عمالية، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً ، وتم تحويل 22 منها للقضاء ، و 8  شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

 

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 70 ألف جنيه لـ 27 عاملاً ، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 4300 عامل غير منتظم .

 

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية  من خلال مفتشى العمل على   309   منشأت بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

 

وأسفر عن تحرير 16 محضراً ، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال حضرها 17 عاملا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 92 منشأة ، وتحرير 11 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 6 ندوات توعية فى نفس المجال.

 

كما قامت بمتابعة 102 منشأة أخري لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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محمد سعفان وزير القوى العاملة تعيين 885 شابا 52 شابا من ذوى القدرات الخاصة كعب العمل أحمد جابر مدير مديرية القوي العاملة بالاسماعيلية العمالة غير المنتظمة

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