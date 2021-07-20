منى مكي.. تعرف على أول مصرية تفوز بجائزة إيمي| فيديو

أول مصرية تفوز بجائزة إيمي الخاصة

قالت منى مكي مهندسة ديكور وأول مصرية تفوز بجائزة إيمي الخاصة بالإنتاج التلفزيوني، عن فئة أفضل فيلم وثائقى تاريخى "Oversight"، إن الفيلم يحكي تاريخ حصول الحكومة المحلية في واشنطن على استقلاليتها في الإدارة، وهو ما حقق لها نجاحا كبيرا على مستوى مصلحة الضرائب والرعاية الطبية ورعاية الأطفال.

أول مصرية تفوز بجائزة إيمي الخاصة



وأضافت منى مكي، خلال لقاء عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد جومانا ماهر: "أعدنا خلق المشاهد القديمة، مثل تصميم الديكور وإجراء المقابلات مع المسؤولين مثل عمدة واشنطن، بالإضافة إلى مسؤولين وسياسيين".



وتابعت منى مكي: "غادرت مصر في عام 2014، لكن زوجي قدم الدعم لي، بعدما قررت ترك عملي في مصر، لكنني كنت أحلم بالوصول إلى هذه النقطة، فقد عملت بجد، وطورت حساب الانستجرام والموقع، وبالفعل أرسلت إحدى الشركات تطلب إليّ التعاون معها في الفيلم".



وأوضحت منى مكي: "تعلمت هنا في أمريكا كيفية البحث من أجل الحصول على المعلومة، فلم أكن أعلم كثيرا عن تفاصيل الأسر في فترة سبعينات القرن الماضي، وهو ما تعلمته من البحث، كما أن ثقافة العمل الجماعي في أمريكا مهمة للغاية، وهو ما لا يُطبق بقوة في مصر، كما أن الموارد في أمريكا تصنع الفارق".