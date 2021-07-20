محافظ القليوبية يزور المرضى داخل مستشفى بنها التعليمي فى أول أيام العيد

قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بزيارة المرضى بمستشفى بنها التعليمي ، حيث قدم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيا المولي عز وجل أن يشفيهم ، كما استمع المحافظ الى مشاكلهم وأمر وكيل وزارة الصحة بحلها فورا والعمل على راحتهم حتي تمام الشفاء.

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وأعطى المحافظ تعليماته إلى وكيل وزارة الصحة بمتابعة رفع حالة الطوارئ طوال احتفالات العيد بجميع المستشفيات والتأكد من توافر الرعاية والأدوية والاهتمام الطبي اللازم للمرضى ونشر سيارات الإسعاف بأماكن الاحتفالات والتجمعات والحدائق العامة خلال أيام الاحتفال.



من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة فى القليوبية انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة وهيئة إسعاف القليوبية مع الاستمرار برفع درجة الاستعداد بشأن فيروس كورونا، كما تم منع إجازات مديري المستشفيات وضرورة تواجدهم بالعمل طوال أيام العيد.



وقال عبد الغنى أن خطة مديرية صحة القليوبية تتمثل في مضاعفة أعداد الأطقم العاملة طوال الـ 24 ساعة من الأطباء والتمريض وباقي العاملين بأقسام الطوارئ مع زيادة عدد الاستشاريين والأخصائيين خاصة في تخصصات الجراحة والعظام والتخدير والباطنة والرعاية المركزة.



وتابع أنه تم التوجيه بزيادة عدد أسرة الطوارئ عن طريق توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية في ظل وجود أطباء وتمريض مدربين على أعمال الإنعاش القلب الرئوي والتعامل مع الحالات الحرجة.



من ناحيته أضاف الدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات فى القليوبية، أن جميع الأدوية والمستلزمات متوفرة بكميات إضافية مع تواجد صيدلي على مدار الساعة وتوافر أكياس الدم من الفصائل المختلفة وبكميات مناسبة كذا توافر أسطوانات الأكسجين وتوافر الإنارة البديلة ومستلزمات التشغيل بكفاءة عالية.



وكان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد ادى صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها يرافقه اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وسط إجراءات احترازية ووقائية.



من ناحية أخرى اطمأن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لاحتفالات العيد موجها بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة والأسواق والمخابز البلدية وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.



وقال محافظ القليوبية إنه تابع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء جاهزية المجازر الحكومية المتواجدة في مختلف المراكز والمدن والتأكد من انتظام سير العمل بها، لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا ضرورة توافر الصرف الصحي والمياه الجارية ومصادر الكهرباء البديلة في حالة حدوث انقطاع للكهرباء داخل المجازر حفاظا على سلامة اللحوم من ارتفاع درجة الحرارة.



وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن بتوفير مستلزمات عملية الذبح داخل المجزر وصيانة الأختام المستخدمة فى ختم اللحوم وتوفير المادة الملونة المستخدمة للأختام، كما شدد على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح، فضلا عن إجراء أعمال التعقيم داخل المجازر ومحيطها الخارجي قبل وبعد عمليات الذبح، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد.