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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد .. أول مصرية تفوز بجائزه أيمى

منى مكاوى
منى مكاوى

قالت منى مكاوى أول مصرية تفوز بجائزة أيمى، إن الفيلم يروى قصة حصول عاصمة واشنطن على استقلاليتها فى الإدارة وكيفية كسب ثقه الناس لهم من جديد.

 

وأضاف منى مكاوى، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى المصرية، أن الفيلم يروى حالة الفشل الذى كان يعم على مصلحة الضرائب والرعاية الطبية وغيرها.

 

وأشار ت مكاوى، إلى أن هناك قصص كثيرة يتناولها الفيلم منها قتل أم لأطفالها لعدم قدرتها على توفير الرعاية اللازمة لهم.

 

وفى سياق اخر، حصل فيلم ريش للمخرج عمر الزهيري، على جائزة الفيبريسي FIPRESCI لأفضل فيلم في الأقسام الموازية، بمهرجان كان السينمائي في دورة عام 2021، بينما فاز فيلم “Titane” بجائزة السعفة الذهبية كأفضل فيلم.

 

كما فاز بأفضل فيلم Titane - جوليا دوكورناو، الجائزة الكبرى A Hero – أصغر فرهادي، Compartment No. 6  - جوهو كوسمانين.

منى مكاوى جائزة أيمى الرعاية الطبية مصلحة الضرائب

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