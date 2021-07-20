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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إبلاغ ذويه تمنياته بالشفاء العاجل

وزير القوى العاملة يتابع حادث إصابة عامل بحقل ظهر في بورسعيد

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد بمتابعة حادث إصابة عامل بحقل ظهر، يعمل بشركة “نسكو” لخدمات النقل وأعالى البحار، وذلك بمجرد علمه بالحادث، والوقوف على ملابساته ، وعلاجه على نفقة الشركة التي يعمل بها ، فضلا عن حفظ حقوقه المالية، وإبلاغ ذويه تمنياته بالشفاء العاجل.

 

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة تلقى تقريرًا عاجلًا من مديرية القوى العاملة ببورسعيد، بشأن الحادث، أشار فيه السيد عبد الرحمن السنجابى مدير المديرية، إلى أن العامل محمد أحمد إسماعيل مجاهد يعمل بشركة نسكو لخدمات النقل وأعالى البحار بحقل ظهر، سائق شوكة "فوركلفت"، وأسفر الحادث عن تهتك فى الساق اليسرى بالكامل.

 

وقال مدير المديرية إنه تم على الفور تشكيل لجنة من إدارة السلامة والصحة المهنية، وإدارة الرعاية العمالية للوقوف على ملابسات الحادث، وتوجه مشرف غرفة العمليات محمود طه السقا مدير التخطيط والمتابعة إلى مستشفى المبرة ببورسعيد لمتابعة حالة المصاب وسؤاله عن تداعيات الحادث، وتبين منه أنه في أثناء وقت الراحة استقل دراجة للذهاب لموقع المشروعات داخل حقل ظهر لإحضار طعام، وخلال عودته صدمته سيارة بيك أب دبل كابينة وتم نقله بإسعاف الشركة لمستشفى آل سليمان، الذى رفض استقباله متعللا بأنه ليس من العاملين بالشركات التابعة لبترول بلاعيم المتعاقدة معهم ، وبناءً على رغبة أهله تم نقله بأسعاف آخر تابع للشركة بمستشفى المبرة ببورسعيد وتم حجزه بالمستشفى. 

 

وقامت اللجنة المشكلة من محمد السيد أبو زيد مدير إدارة الرعاية، وأحمد محمد أبو المعاطى مدير مكتب عمل الغرب والمناخ والزهور، وأحمد عبد الفتاح على سليمان مفتش بإدارة السلامة والصحة المهنية، ومحمد فريد على مفتش بإدارة السلامة والصحة المهنية، بزيارة موقع شركة بترول بلاعيم داخل حقل ظهر بطريق بورسعيد دمياط "غرب بورسعيد"  لمتابعة ملابسات حادث إصابة العمل الذى وقعت للعامل محمد أحمد إسماعيل مجاهد والذي يعمل بشركة نسكو لخدمات النقل وأعالى البحار.

 

وتبين بسؤال المهندس محمد هشام مدير عام حقل ظهر أن العامل المصاب تابع للشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار (نسكو)، وأفاد الشركة بعدم وجود أى مسئول بالإدارة نظرا لقيامهم بإجازة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن عدم تواجد مسئول الشركة والذي تم التواصل معه وأبلغ اللجنة أنه سوف يتواجد بعد انتهاء الإجازة الخاصة بعيد الأضحى، وأنه أوصى زملاءه بمتابعة حالة المصاب. 

 

وأوضح مدير المديرية أن اللجنة قامت بتحرير مذكرة تفصيلية من  بما أسفرت عليه الزيارة الميدانية لموقع الحادث وموافاة المديرية بجميع المستندات الدالة على إثبات العلاقة التعاقدية للعامل للتعامل مع تلك الشركة على وجه السرعة ومدى تطبيقها لأحكام مواد قانون العمل 12 لسنة 2003 واللوائح والقرارات المنفذة له.

 

وتواصل اللجنة متابعة الموضوع وما تم حيال المصاب من الرعاية الصحية المقدمة له أول بأول مع الشركة.

 

 

 

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القوى العاملة وزير القوى العاملة محمد سعفان حقل ظهر بلاعيم بورسعيد

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