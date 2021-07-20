إيفرتون يوقف نجمه بسبب تحقيق الشرطة معه

أعلن نادي إيفرتون إيقاف لاعب من الفريق الأول للنادي بسبب تحقيق تجريه الشرطة.

وشدد نادي إيفرتون على أنه يرفض الإفصاح عن هوية اللاعب أو التهم الموجهة إليه.

ويستعد فريق توفيز للموسم الجديد مع مدربه الإسباني رافاييل بينيتيث الذي خلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويلعب إيفرتون ضد ميلوناريوس الكولومبي يوم الاثنين في نصف نهائي كأس فلوريدا الودية التي تجري في أمريكا.

وسيواجه مانشستر يونايتد في 7 أغسطس وديا.

ويستهل إيفرتون الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ضيفه ساوثامبتون في 14 أغسطس.

وأعلنت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين الماضي، إزالة جميع الإجراءات الوقائية الخاصة بـ فيروس كورونا.

وقالت الحكومة البريطانية إنه من يوم 19 يوليو المقبل، سيتم إزالة جميع الإجراءات الوقائية الخاصة بـ كورونا والتي تتضمن إلزامية ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الإجتماعي.

وأكدت الحكومة البريطانية عودة جميع الفعاليات وعودة الجماهير للمدرجات في مختلف الألعاب بصفة كاملة بما فيها مباريات الدوري الإنجليزي.

وبذلك تأكد أن مباريات الدوري الإنجليزي الموسم المقبل ستقام بحضور جماهيري كامل في مدرجات الملاعب.

ولُعبت أغلب مباريات الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بدون حضور جماهيري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.