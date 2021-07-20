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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اعرف اتيكيت المعايدة على أصدقائك وأحبائك

خبيرة اتيكيت
خبيرة اتيكيت

قالت دكتور شيماء البهى، خبيرة اتيكيت، إن هناك رسالة منتشرة فى كل مناسبة يتم إرسالها لكل الاصدقاء عن طريق الفيسبوك أو الواتساب، وبالتالى كل شخص لا يشعر بأن هذه المعايدة مخصوصة له.

 

وأضاف خبيرة الاتيكيت، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى المصرية، أنه لابد من كتابة أسم كل شخص فى الرسالة حتى يشعر أن الرسالة تخصه ومرسولة مخصوص له، وبالتالى سيشعر بالفرح والتقدير.

 

وفى سياق متصل، أكدت  رانيا حسين، خبيرة الإتيكيت، ضرورة إبلاغ أي شخص بتوقيت العزومة بوقت كاف، خاصة أن البعض قد يكون مرتبطا بأمور أخرى، خاصة خلال فترة الأعياد مثل السفر لقضاء هذه العطلة في الشواطئ.

 

مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الزيارة في العيد يفضل ألا تزيد عن نصف ساعة أو ساعة بحد أقصى، لترك فرصة أخرى لزيارات الأقرباء الآخرين، ومن المهم جدًا زيادة الأقرباء من الدرجة الأولى في أول يوم ، والاصدقاء من الممكن في ثاني يوم وخلافه.

وأشارت خبيرة الإتيكيت، إلى ضرورة اصطحاب الأطفال عند زيادة الأقارب والأهل في العيد، لأن هذه الأمور من الضروري أن تزرع في الجيل الجديد.

خبيرة اتيكيت الأصدقاء

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