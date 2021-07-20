ميرهان حسين تهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ميرهان حسين في الصورة برفقة خروف ، وعلقت قائلة: عيد اضحي مبارك .. كل سنه وانتوا طيبين ".

وكان أحدث أعمال ميرهان مسلسل "ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.