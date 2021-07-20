أسقف شبرا الخيمة يهنئ محافظ القليوبية بمناسبة عيد الأضحى

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،، بمكتبه بديوان المحافظة نيافة المطران مرقس أسقف شبرا الخيمة، وتوابعها ونيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، وتوابعها والوفد المرافق لهما، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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وأكد المحافظ، أن الشعب المصري بجميع طوائفه سيبقى في ترابط ومحبة أبد الدهر ويضرب أروع الأمثلة في الوحدة الوطنية، حيث يتشارك الجميع في الاحتفالات بجميع المناسبات الدينية الإسلامية والمسيحية، ومن خلال التصدي لكافة أنواع المؤامرات التي دبرت لمصر عبر التاريخ .



ووجه " الهجان "، الشكر والتقدير لجميع الأخوة الأقباط في كافة ربوع مصر لمشاركتهم إخوتهم المسلمين عيدهم المبارك لأننا جميعاً أخوه نعيش في محبة وسلام .



من ناحية أخرى، قام اليوم محافظ القليوبية بتفقد كورنيش النيل بالعاصمة بنها ، حيث التقي المحافظ بالمواطنين وهنأهم بعيد الأضحى المبارك ، وطالب محافظ القليوبية من المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات الطبية.



وكان محافظ القليوبية، قد أجرى جولة تفقدية داخل مدينة القناطر الخيرية فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.



واطمأن المحافظ ، خلال جولته على فتح الحدائق والمتنزهات أمام الجمهور ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الزائرين.



وأكد محافظ القليوبية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بالغرف الفرعية بمجالس المدن والأحياء على مدار الـ24 ساعة.



وشدد المحافظ، على رؤساء مجالس المدن والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتصدى بكل حسم لمواجهة التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية من بداية ظهورها وبشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين، ورفع القمامة والتراكمات أولا بأول.



وأكد محافظ القليوبية، على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية واسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى توافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة ، موجها بضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العام.



من جانبه، قال المهندس أشرف درويش مدير عام رى القناطر انه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والمياه والصرف بكافة الحدائق لاستقبال الزائرين فى العيد، كما تم الانتهاء من تطوير حديقة عفلة على مساحة 14 فدانا وتزويدها بالبحيرات والشلالات الصناعية وبرجولات ومقاعد خشبية ومشايات والألعاب الترفيهية بالإضافة إلى حدائق النخيل والنموذجية وأبو قردان والتوفيقي لاستقبال الزائرين المحتفلين بعيد الأضحى.



وأشار درويش ، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بتوزيع اعداد الزائرين على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية منعا للزحام ووضع علامات تحذيرية بمنع التجمعات والانتشار بأنحاء الحدائق ، مضيفا أن هناك 3 حدائق فى القناطر الخيرية تدخل الخدمة لأول مرة وتستقبل المواطنين في عيد الأضحى بعد تطويرها هي المركز الثقافي والبحيرة، والنيل، مشيرا إلى أنه يجري حاليا أعمال التطوير في حديقة الياسمين على مساحة 7 أفدنة تقريبا حيث يتم تطوير الحدائق ذاتيا من إيرادات رسوم دخول الزوار لحدائق القناطر الخيرية.