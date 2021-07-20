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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير المستشفى يشارك المرضى فرحة عيد الأضحى

كيف قضى العاملون والمرضى بأول مستشفى عزل عيد الأضحى

مدير مستشفى النجيلة
مدير مستشفى النجيلة يشارك المرضى فرحتهم بالعيد

سادت حالة من السعادة بين العاملين بمستشفى النجيلة أول مستشفى عزل لمرضى كورونا بمصر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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وحرص مدير مستشفى عزل النجيلة الدكتور محمد طالب، على مشاركة أعضاء الطاقم الطبي بالمستشفى أداء صلاة العيد داخل العزل.


وقام مدير مستشفى عزل النجيلة بالمرور على المرضى وخلق جو من البهجة ونشر السرور بينهم ومشاركتهم أجواء وشعائر عيد الأضحى المبارك.


وقام مدير مستشفى عزل النجيلة بتوزيع هدايا عليهم، بهدف رفع الروح المعنوية لهم ومشاركتهم فرحة العيد.


ووجه الطاقم الطبي نداء لكل أبناء الشعب المصري بأنهم جميعا يعملون ليلا ونهارا لخدمة المرضى وأنهم من أجل مصر لن يبخلوا بأرواحهم.

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مستشفي عزل كورونا النجيلة عيد الأضحى صلاة العيد

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