كيف قضى العاملون والمرضى بأول مستشفى عزل عيد الأضحى

مدير المستشفى يشارك المرضى فرحة عيد الأضحى

سادت حالة من السعادة بين العاملين بمستشفى النجيلة أول مستشفى عزل لمرضى كورونا بمصر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وحرص مدير مستشفى عزل النجيلة الدكتور محمد طالب، على مشاركة أعضاء الطاقم الطبي بالمستشفى أداء صلاة العيد داخل العزل.



وقام مدير مستشفى عزل النجيلة بالمرور على المرضى وخلق جو من البهجة ونشر السرور بينهم ومشاركتهم أجواء وشعائر عيد الأضحى المبارك.



وقام مدير مستشفى عزل النجيلة بتوزيع هدايا عليهم، بهدف رفع الروح المعنوية لهم ومشاركتهم فرحة العيد.



ووجه الطاقم الطبي نداء لكل أبناء الشعب المصري بأنهم جميعا يعملون ليلا ونهارا لخدمة المرضى وأنهم من أجل مصر لن يبخلوا بأرواحهم.

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