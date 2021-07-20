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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة مصرالأولمبية تنتهي من عمل مستشفى ميداني.. صور

صدى البلد

أنهت البعثة الطبية لبعثة مصر الأولمبية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كافة التجهيزات للمقر الطبي داخل مقر إقامة بعثة مصر داخل القرية الأولمبية والذي تم توفير كافة الإمكانيات به ليصبح مستشفى مصغر داخل القرية الأولمبية.

وحرصت البعثة الطبية المصرية على اصطحاب كافة الأدوات والأدوية التي يمكن أن تحتاجها البعثة المصرية خلال فترة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لمواجهة جميع الظروف الطارئة وتلبية جميع احتياجات اللاعبين واللاعبات الطبية خلال فترة المنافسات.

وتضم البعثة الطبية المصرية كل من: الدكتور حسن كمال رئيسًا للجنة الطبية ورئيس البعثة الطبية في أولمبياد طوكيو وأعضاء اللجنة الطبية الدكتور أحمد مسعد والدكتور ياسر حسني عبدالرحمن والدكتورة أماني عبدالفتاح والدكتور أحمد أبو الفضل والدكتور محمد الجمال أخصائي التأهيل وحضور الدكتور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية باللجنة البارالمبية.

وكان أفراد البعثة الطبية المصرية قد حصلوا على ترخيص مزاولة مهنة الطب في اليابان من خلال الدراسات التي تمت خلال الشهور الماضية "أون لاين" والتي من خلالها حصل أفراد البعثة الطبية على تصريح مزاولة مهنة الطبي من أجل مواجهة جميع الظروف الطارئة.

 

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