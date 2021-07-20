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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائد منتخب إسبانيا الأولمبي: مباراة مصر ستحدد موقفنا من الأولمبياد

داني سيبايوس
داني سيبايوس

كشف داني سيبايوس قائد منتخب إسبانيا الأولمبي عن استعدادات منتخب بلاده لمواجهة منتخب مصر الأولمبي، في الافتتاحية في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020 المقرر يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا.

 

وأكد سيبايوس فى تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا ” الإسبانية، أن منتخب بلاده يركز على المباراة الافتتاحية أمام منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، مشيراً إلى أن هذه المباراة ستحدد مستقبل بلاده في الأولمبياد.

 

وقالقائد منتخب إسبانيا الأولمبي: “أعتقد أن دورة الألعاب الأولمبية مختلفة تماماً عن المألوف، إنها منافسة مختلفة عما اعتدنا عليه نحن لاعبو كرة القدم”، مضيفا أنه من الصعب  التأهل، لكن هذا الفريق قدم العديد من الأشياء ليتواجد هنا.

 

واختتم قائد منتخب إسبانيا الأولمبي تصريحاته قائلا: “جئنا بفريق رائع، على الورق يمكننا أن نكون المرشحون لكن هناك فرقا رائعة، نركز على مباراة مصر التي ستحدد مستقبل البطولة بالنسبة لنا”.
 

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