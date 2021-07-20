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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استخراج الآي دي لرباعي الأهلي لحظة وصولهم اليابان

صدى البلد

توجه رباعي الاهلي محمد الشناوي، صلاح محسن، حمدي فتحي، أكرم توفيق، بمجرد وصولهم الي مدينة سابورو وعقب المران، بصحبة المهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ومحمد الشواربي عضو الاتحاد  الي مركز استخراج بطاقات الآي دي للاعبين والتي كان الفريق قد استخرجها امس.

 

ومن المقرر أن يرتدي منتخب مصر الزي التقليدي له في مواجهة إسبانيا، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل 22 يوليو 2020.

 

يرتدي منتخب مصر الأولمبي القميص الأحمر والشورت الأسود، بينما يرتدي منتخب إسبانيا الزي الثاني باللون الأبيض بالكامل.

 

وصل رباعي الأهلي محمد الشناوي، صلاح محسن، حمدي فتحي، أكرم توفيق، إلى طوكيو للانضمام لمعسكر منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

 

توجهت رحلة لاعبي الأهلي من المغرب إلى ألمانيا واستقروا لمدة أربع ساعات "ترانزيت" ثم توجهت الرحلة إلى طوكيو للوصول إلى معسكر منتخب مصر.

 

وكشف مصدر داخل معسكر منتخب مصر الأولمبي أن شوقي غريب استقبل اللاعبين، وعقد جلسات فردية مع كل لاعب لتحديد المشاركين بشكل أساسي في المباراة الافتتاحية.

 

وقال المصدر إن شوقي غريب عقد جلسة خاصة مع محمد الشناوي لحسم موقفه من المشاركة في مباراة إسبانيا المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة صباحاََ.

 

وأضاف المصدر أن شوقي غريب أظهر للشناوي اهتماما بمشاركته في مباراة إسبانيا، ولكن يخشى عليه من الإرهاق في المباريات المقبلة بسبب رحلة السفر التي استمرت وقتا طويلا.

 

وتابع: الشناوي رفض عدم المشاركة وأكد أنه يشعر بالراحة ويرغب في المشاركة، ووافق غريب ومن المقرر أن يشارك الشناوي في المباراة الافتتاحية للمنتخب الأولمبي.

 

ويستعد منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، ويواجه نظيره الإسباني في مستهل مشواره الأولمبي.

 

وجاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير.

 

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - محمد عبد المنعم -  أحمد رمضان بيكهام - محمود الجزار - كريم العراقي - أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد.

 

خط الوسط: أكرم توفيق  -عمار حمدي - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي -  محمد صادق - إمام عاشور- أحمد عبد القادر  - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي - رمضان صبحي.

 

خط الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.
 

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