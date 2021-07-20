رئيس اللجنة الدولية الأولمبية: ألعاب طوكيو 2020 ستبعث رسالة تضامن وسلام إلى العالم

شدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، على أن دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) ستبعث برسالة سلام وتضامن إلى العالم، في الوقت الذي تهدد المخاوف بشأن وضع فيروس كورونا المُستجد بأن تلقي بظلالها على الحدث الرياضي العالمي.



وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن تصريحات باخ جاءت خلال جلسة للجنة الأولمبية الدولية عقدت اليوم الثلاثاء في العاصمة اليابانية طوكيو؛ حيث اجتمع 90 عضوا، من أصل 101 من أعضاء اللجنة، للمرة الأولى شخصيا منذ عام ونصف العام.



وأشار التليفزيون إلى أن أعضاء اللجنة وقفوا في بداية الجلسة دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الوباء العالمي، وأن باخ تقدم بالشكر لأولئك الذين يعملون بجد من أجل استضافة الألعاب.



وقال باخ إن "الساحة جاهزة الآن لكي يتألق الرياضيون ويلهمون العالم، وهذا هو أيضا الوقت لكي تتألق اليابان، أن هذه الألعاب الأولمبية ستبعث برسالة قوية من اليابان إلى العالم، رسالة سلام وتضامن".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا خلال الجلسة إن "العالم يواجه مصاعب كبرى وهذا هو السبب المحدد لما يتعين علينا أن نتحد، ونظهر أنه بجهود البشرية وحكمتها يمكن إقامة ألعاب ناجحة أريد أن أرسل هذه الرسالة من اليابان إلى العالم."



ومن المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بشكل رسمي في الـ 23 من يوليو الجاري.