نشرة الفن.. وفاة ابن شقيقة أحمد شيبة وقصة أغنية يا ليلة العيد وطرح مسرحية شريهان الجديدة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها وفاة ابن شقيقة أحمد شيبة وطرح مسرحية كوكو شانيل للفنانة شريهان، وقصة أغنية يا ليلة العيد.

أعلن الفنان أحمد شيبة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وفاة ابن شقيقته منذ قليل، وشارك متابعيه صورة له.

أكدت الفنانة شيرين سعادتها بعرض مسرحية “ الزهر لما يلعب ” على شاشة التليفزيون ، بعد عرضها خلال عيد الفطر المبارك على إحدى المنصات الالكترونية ، حيث تعد آخر أعمال الفنان سمير غانم .

بعد غياب لأكثر من 19 عاماً عن تقديم أعمال درامية،عادت الفنانة الكبيرة شريهان الى جمهورها من جديد من خلال عمل فنى مسرحى يحمل اسم كوكو شانيل ، تم عرضه خلال الساعات الماضية على منصة شاهد vip .

يستعد الممثل ونجم المصارعة الشهير دواين جونسون لطرح فيلمه الجديد Jungle Cruise الذي يخوض فيه مغامرة جديدة بصحبة الممثلة البريطانية إيميلي بلانت.

يرتبط في أذهان الناس عدد من الأغاني الشهيرة التي اعتادوا سماعها مع الاحتفال بقدوم عيد الأضحى ومن ابرز هذه الأغاني يا ليلة العيد" للمطربة كوكب الشرق ام كلثوم و العيد فرحة للفنانة صفاء أبو السعود.

تستعد شركة مارفل العالمية لبدء تصوير فيلمها الجديد الذي يقوم ببطولته الممثل ماهيرشالا علي، ويخرجه بسام طارق، وهو الجزء الرابع من سلسلة أفلام Blade الشهيرة.

قررت علامات تجارية شهيرة مقاطعة مغني الراب الصيني كريس وو بعد اتهامه بالإساءة الجنسية والتحرش، واستعباده من حملاتهم الإعلانية.

طرح الفنان عمرو دياب برومو أغنيتين مرتقبتين من ألبومه المقرر طرحه خلال الموسم الصيفي الحالي، وأصبحت حديث جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.