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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. وفاة ابن شقيقة أحمد شيبة وقصة أغنية يا ليلة العيد وطرح مسرحية شريهان الجديدة

شريهان وأحمد شيبة
شريهان وأحمد شيبة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها وفاة ابن شقيقة أحمد شيبة وطرح مسرحية كوكو شانيل للفنانة شريهان، وقصة أغنية يا ليلة العيد. 

أحمد شيبة يعلن وفاة ابن شقيقته

أعلن الفنان أحمد شيبة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وفاة ابن شقيقته منذ قليل، وشارك متابعيه صورة له. 

شيرين تكشف عن كواليس " الزهر لما يلعب " بعد عرضها تليفزيونيا

أكدت الفنانة شيرين سعادتها بعرض مسرحية “ الزهر لما يلعب ” على شاشة التليفزيون ، بعد عرضها خلال عيد الفطر المبارك على إحدى المنصات الالكترونية ، حيث تعد آخر أعمال الفنان سمير غانم  .

زادت توهجا وكأنها لم تغب..20 صورة من مسرحية "كوكو شانيل" لـ شريهان

بعد غياب لأكثر من 19 عاماً عن تقديم أعمال درامية،عادت  الفنانة الكبيرة شريهان الى جمهورها من جديد من خلال عمل فنى مسرحى يحمل اسم كوكو شانيل ، تم عرضه خلال الساعات الماضية على منصة شاهد vip  .

يطرح 30 يوليو.. تعرف على قصة فيلم دواين جونسون الجديد Jungle Cruise

يستعد الممثل ونجم المصارعة الشهير دواين جونسون لطرح فيلمه الجديد Jungle Cruise الذي يخوض فيه مغامرة جديدة بصحبة الممثلة البريطانية إيميلي بلانت. 

أشهر أغاني العيد .. يا "ليلة العيد" استلهمت من بائع متجول

يرتبط في أذهان الناس عدد من الأغاني الشهيرة التي اعتادوا سماعها مع الاحتفال بقدوم عيد الأضحى ومن ابرز هذه الأغاني يا ليلة العيد" للمطربة كوكب الشرق ام كلثوم و العيد فرحة للفنانة صفاء أبو السعود.

ماهيرشالا علي يقوم ببطولته.. مارفل تستقر على مخرج فيلم Blade الجديد

تستعد شركة مارفل العالمية لبدء تصوير فيلمها الجديد الذي يقوم ببطولته الممثل ماهيرشالا علي، ويخرجه بسام طارق، وهو الجزء الرابع من سلسلة أفلام Blade الشهيرة. 

علامات تجارية شهيرة توقف تعاملها مع مغني راب وموديل صيني بعد اتهامه بالتحرش

قررت علامات تجارية شهيرة مقاطعة مغني الراب الصيني كريس وو بعد اتهامه بالإساءة الجنسية والتحرش، واستعباده من حملاتهم الإعلانية.

اتقل وأحلى ونص .. عمرو دياب يتألق في بروموهات أحدث أغانيه

طرح الفنان عمرو دياب برومو أغنيتين مرتقبتين من ألبومه المقرر طرحه خلال الموسم الصيفي الحالي، وأصبحت حديث جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

أحمد شيبة شريهان كوكو شانيل يا ليلة العيد شيرين دواين جونسون

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