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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم.. السعودية تحتفي بالحجاج ضيوف الرحمن.. التفاصيل الكاملة للهجوم على القصر الرئاسي في أفغانستان خلال صلاة عيد الأضحى.. وتزايد ضحايا تفجير مدينة الصدر الانتحاري في العراق

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع “صدى البلد" الإخباري خلال الساعات الماضية، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد لكم أبرزها في التقرير الآتي:

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور


قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك احتفاءً بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.

وكثفت وحدة الطيب والبخور جهودها خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، لتبخير المسجد الحرام، وكذلك المصليات على مدار الساعة.

غسل وتطهير جبلي الصفا والمروة.. صور


قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بغسيل وتعقيم جبلي الصفا والمروة، استعدادا لاستقبال حجاج بيت الله الكريم بعد عودتهم من المشاعر المقدسة.

وتقوم إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بتطهير جبلي الصفا والمروة بشكل دوري (مرة كل أسبوع)، من خلال ٢٥ من القوى العاملة، الذين يقومون بعمليات الغسيل والتعقيم، وفق خطة العمل المعدة لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى التطهير بدرجة عالية من الدقة وبصورة مميزة، أوضح ذلك وكيل إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام عبدالله عسيري والذي أشار إلى أنه يتم تطهير جبلي الصفا والمروة بأدوات ومواد خاصة بالمسجد الحرام.

حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة فى المسجد الحرام .. شاهد

أردوغان يعلق على رفض طالبان للوجود التركي في أفغانستان

عشرات القتلى والجرحى.. التفاصيل الكاملة لتفجير مدينة الصدر الانتحاري في العراق


أوقع انفجار في سوق بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد أمس عشرات القتلى والجرحى، وأعلنت الحكومة العراقية إجراءات طوارئ عاجلة للوقوف على حقيقته وتتبع منفذيه.

ووفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، قُتل نحو 35 شخصًا وأصيب نحو 60 آخرين جراء الانفجار، الذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تنفيذه، قائلا إن انتحاريا يدعى أبو حمزة العراقي نفذه.

ورجحت مصادر طبية في العراق ارتفاع عدد القتلى، إذ يوجد بين المصابين عدد من الحالات الخطرة. وظهر في لقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الضحايا والدماء منتشرة في كل مكان، والناس من حولهم يصرخون.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية أن "هجوما إرهابيا بعبوة ناسفة مصنعة محليا وقع في سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي بغداد، وخلف عددا من القتلى والجرحى".

بايدن يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك


هنأ الرئيس الأمريكى جو بايدن وقرينته جيل بايدن سيدة أمريكا الأولى، المسلمين في أمريكا وجميع دول العالم، بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيين لهم عيدا مباركا وأن يتمتعوا بصحة جيدة طوال العام.

وكتب بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني، اليوم الثلاثاء: "نرسل أنا وجيل أحر تحياتنا إلى جميع من يحتفلون بعيد الأضحى في جميع أنحاء العالم، وأتمنى أن تكونوا بصحة جيدة طوال العام. عيد مبارك".

وأكد بايدن التزام الولايات المتحدة بالعمل مع المجتمع الدولي للخروج بشكل أقوى من وباء كورونا ليتمكن الآلاف من المسلمين الأمريكيين من أداء فريضة الحج العام المقبل.

بينيت: لن نسمح للوضع في لبنان بتهديد أمننا


أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن إسرائيل لن تسمح للوضع في لبنان بتهديد أمنها، مضيفًا "من يحاول الإضرار بنا سيدفع ثمنا باهظا".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصف المدفعية لمنطقة جنوب لبنان، وذلك ردا على إطلاق صاروخين على إسرائيل من لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه إسرائيل. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن القبة الحديدية اعترضت صاروخا واحدا، وسقط الثاني في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل.

وأضاف: "نظل على استعداد للدفاع عن إسرائيل على جميع الجبهات، وفي هذه الساعة لا توجد أي تعليمات خاصة للجبهة الداخلية".

الرئيس الأفغاني يتهم باكستان بدعم حركة طالبان


اتهم الرئيس الأفغاني أشرف غني، باكستان بتوفير ملاذات آمنة لحركة طالبان ودعمها إعلاميًا، مؤكدًا أن الحركة فقدت شرعيتها الدينية والوطنية.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، بسقوط صواريخ بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، في أثناء صلاة عيد الأضحى.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن اتصالات روسيا مع حركة طالبان تعني تحويل قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الحوار الأفغاني الأفغاني إلى واقع.

كل ما تريد معرفته عن البرنامج الوطني لمكافحة التستر في السعودية


أطلقت وزارة التجارة السعودية، ضمن برامج التحول الوطني 2020،  البرنامج الوطني لمكافحة التستر في السعودية، بهدف الحد من انتشار الغش التجاري، والذي تشترك فيه 10 جهات حكومية من بينها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للزكاة والدخل.

كما تشترك كلا من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة،  مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للاستثمار، في تطبيق  البرنامج الوطني لمكافحة التستر في السعودية .

ويهدف البرنامج الوطني لمكافحة التستر في السعودية إلى زيادة فرص ممارسة العمل التجاري والاستثمار للسعوديين، رفع مستوى الوعي وتثقيف المستهلك، القضاء على جرائم التستر في كافة القطاعات، تكثيف الرقابة، وفرض الأنظمة والتشريعات.

ولي العهد الأردني يوجه كلمة للشعب بمناسبة عيد الأضحى


هنأ ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله، اليوم الثلاثاء الأردنيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال ولي العهد الأردني وفقا لما ذكرته صحيفة الدستور الأردنية : "في هذه الأيام المباركة نسأل الله أن يعم الخير والبركة على الأردن الغالي وشعبه العزيز .. كل عام وأنتم بخير".

وكان قد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى استقباله ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، إن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز التعاون مع الأردن.

ووجه بايدن الشكر إلى ملك الأردن على تمسكه بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدا أن واشنطن ستقدمالمزيد من المساعدات الطبية للأردن الذي يعيش في منطقة صعبة.

المسجد الحرام عيد الأضحى أفغانستان العراق بايدن الحج

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