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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

250 مليون يورو مساعدات مالية للأردن من الاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 عن صرف دفعة من برامج المساعدة المالية الكلية للأردن تبلغ 250 مليون يورو.


وقالت المفوضية في بيان صحفي وزّعه مكتبها في العاصمة الأردنية عمان: إن هذه الدفعة للأردن تأتي بشكل جزئي من حزمة المساعدة المالية الكلية الطارئة بقيمة 3 مليارات يورو لعشرة شركاء في التوسعة والجوار، التي تهدف إلى مساعدتهم على الحد من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19، وتعدّ جزءا من العملية المعتمدة في يناير 2020 لهذه الغاية، حيث تم صرف الدفعة الأولى البالغة 250 مليون يورو في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية في نوفمبر 2020.

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وهنأ ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله، اليوم الثلاثاء الأردنيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقال ولي العهد الأردني وفقا لما ذكرته صحيفة الدستور الأردنية : "في هذه الأيام المباركة نسأل الله أن يعم الخير والبركة على الأردن الغالي وشعبه العزيز .. كل عام وأنتم بخير".

وكان قد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى استقباله ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، إن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز التعاون مع الأردن.

ووجه بايدن الشكر إلى ملك الأردن على تمسكه بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدا أن واشنطن ستقدمالمزيد من المساعدات الطبية للأردن الذي يعيش في منطقة صعبة، وبدوره، شكر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الرئيس الرئيس الأمريكي على دعم بلاده بلقاحات كورونا.

ويعد ملك الأردن هو أول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ وصوله البيت الأبيض في يناير الماضي، ويناقش الطرفان تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن والسلام في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه يتطلع إلى الترحيب بملك الأردن والملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين في البيت الأبيض، مؤكدا التزام إدارته بالشراكة الدائمة والاستراتيجية بين البلدين.

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