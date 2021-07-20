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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر برميل النفط يرتفع مع آفاق ضبابية بسبب كورونا

نفط
نفط

استقرت أسعار النفط، بعد أن هوت بنحو 7% في الجلسة السابقة في ظل تراجع أوسع نطاقا بالسوق تدفعه مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، التي تأتي في الوقت الذي توصل فيه منتجون لاتفاق جديد بشأن الإمدادات.

وربح خام برنت 70 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 69.32 دولار للبرميل. وصعد عقد الخام الأميركي تسليم أغسطس ، الذي ينتهي أجله في وقت لاحق اليوم، 86 سنتا أو ما يعادل 1.3 بالمئة إلى 67.28 دولار للبرميل، وزاد الخام الأميركي تسليم سبتمبر نحو 1.2 بالمئة إلى 67.14 دولار للبرميل.

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وقال محللون إن عمليات البيع، التي دفعت الأسعار لأدنى مستوياتها في شهرين، كانت مدفوعة بمخاوف من تفشي السلالة دلتا من فيروس كورونا، فيما تراجعت الأسهم وارتفعت السندات.

وقال محللون لدى آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة "ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا من فيروس كورونا في بعض دول آسيا وأوروبا واحتمال فرض قيود على السفر زاد ضبابية الطلب على النفط الخام إلى حد ما.

"لكن السوق الحاضرة للنفط الخام تشهد حالة شح على مدى الأشهر الأخيرة، فيما من المرجح أن يظل التعافي الاقتصادي الجاري داعما للطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام".

وقال مسؤولون أميركيون يوم الجمعة إن السلالة المتحورة دلتا، وهي أشد عدوى بشكل كبير عن السلالات السابقة، أصبحت المهيمنة على العالم حاليا.

وجرى رصد السلالة في أكثر من 100 دولة في أنحاء العالم وتقوض حملات التلقيح غير المنتظمة في العديد من الأماكن المعركة ضد الفيروس، مما يثير احتمال فرض المزيد من إجراءات العزل العام التي أضرت بالطلب على المنتجات النفطية.

لكن محللين يقولون إن ثمة مؤشرات مرتفعة التواتر تُظهر أن حجوزات المطاعم في نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للخام، عند مستويات ما قبل كوفيد، بينما رحلات الطيران المحلية عند أعلى مستوياتها منذ بداية الجائحة.

وتضرر النفط أيضا بعد أن توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، إلى تسوية يوم الأحد لزيادة الإنتاج.

ويزيح اتفاق أوبك+ المزيد من القيود المفروضة على الإمدادات والتي كانت تدعم السوق لمدة عام. وتُبقي أوبك+ نحو 5.8 مليون برميل يوميا من الخام خارج السوق، وهو رقم سينخفض إلى مليوني برميل يوميا بحلول نهاية 2021.

النفط كوفيد-19 التعافي الاقتصادي سعر برميل النفط الأسعار خام برنت

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