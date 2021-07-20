محمود توفيق يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى ثورة يوليو

هنأ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة.



وفيما يلي نص البرقية التي بعثها وزير الداخلية للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي:-



"يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد .. ستظل ثورة يوليو المجيدة على مر العصور .. بؤرة إشعاع وشعلة نور لا تنطفئ نسترجعها كمصدر لقيم العطاء والفداء .. تلك الذكرى الوطنية التي يعتز بها المصريون ويُجسد أحداثها تلاحم شعب أبي مع قواته المسلحة الباسلة لإعلاء قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية .. عاشت القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن .. يواصل أبطالها العطاء في ميادين الفداء والتنمية والبناء .. لتبقى مصر دائمًا واحة يحدوها التقدم والعزة والرخاء.

وكل عـام وسيادتكم بخير".



كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة .. جاء نصها كالتالي:



"يسرني وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نبعث لسيادتكم والأخوة والأبناء قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بأخلص التهاني وأسمى الأماني .. متمنين لسيادتكم مزيدًا من الرفعة والتقدم .. داعين المولى تعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن الحامي وسيفه الحاسم .. وأن يهيئ لها من فضله .. مزيدًا من التقدم والنجاح .. وأن يُعيد علينا جميعًا هذه الذكرى الخالدة ومصرنا في عزة وازدهار .



وكل عـام وسيادتكم بخير".

