صقر يتفقد الكورنيش الجديد وممشي أهل السويس في أول أيام عيد الاضحى

كلف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس مدير المرور بالسماح للمواطنين بوقوف سياراتهم صف واحد علي الكورنيش الجديد في الاتجاهين للتسهيل علي المواطنين. مشددا علي الالتزام بالقرار والبعد عن المخالفة .



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ منطقة الكورنيش الجديد والمحلات والممشى ومنطقة ممشي أهل السويس ببورتوفيق بمرافقة الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس و خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والتجميل والنظافة وحي السويس .



وفي الجولة تبادل المحافظ التهاني مع أبناء السويس رواد الممشى والكورنيش متمنيا لهم إجازة عيد سعيدة ومطالبهم بالحفاظ علي الكورنيش والممشى والشاطئ الجديد وكل ما يتم إنشاؤه لأنه ملك للأجيال القادمة.



وفي الجولة أكد المحافظ علي رفع القمامة أولا بأول ومنع أي عشوائيات علي الممشى والكورنيش .. والتأكيد علي وقوف الدراجات في الأماكن المخصصة لها .