مشاهد ترصد نجاح الملياردير جيف بيزوس بالوصول إلى حافة الفضاء.. فيديو

عرضت فضائية " روسيا اليوم " مقطع فيديو يرصد نجاح الملياردير جيف بيزوس في الوصول إلى حافة الفضاء، والعودة سالما مرة أخرى إلى سطح الأرض.

وأظهرت اللقطات مراحل التجهيز لرحلة الملياردير جيف بيزوس إلى حافة الفضاء ونجاح الرحلة الفضائية والعودة مرة أخرى إلى الأرض.

رحلة جيف بيزوس إلى الفضاء

وخضع رئيس أمازون السابق "جيف بيزوس" وطاقمه لـ 14 ساعة من التدريب الأولي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



وذهب جيف بيزوس البالغ من العمر 57 عامًا، في رحلته الفضائية مع شقيقه مارك ، 53 ، وطالب الفيزياء البالغ من العمر 18 عامًا أوليفر دايمون ووالي فونك ، 82 عامًا.

فيما أجرى المهندسون 15 رحلة تجريبية لصاروخ "نيو شيبرد" ، وكلها بدون طاقم الذي سيقوم بنقل المجموعة المتجهة إلى الفضاء في الرحلة السياحية الأولى من نوعها.

قال بيزوس: "كنا نتدرب على مهام كاملة في جهاز محاكاة تدريب نيو شيبارد" وأكد:"لا أستطيع الانتظار حتى الإقلاع، سنبني طريقًا إلى الفضاء للجيل القادم للقيام بأشياء مذهلة وستعمل هذه الأشياء المدهشة على تحسين الأمور هنا على الأرض".

فيما أشار بيزوس وهو أغنى رجل في العالم ، أن الهدف الحقيقي هو إنشاء صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام لنقل الناس إلى الفضاء كثيرًا.