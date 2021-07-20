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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة: لا إصابات بين الجالية المصرية بحادث كنيسة مارجرجس في كندا

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع رموز الجالية المصرية في كندا، والأنبا مينا أسقف ميسيسوجا، فانكوفر وغرب كندا، عقب اندلاع حريق بكنيسة مارجرجس في كندا، للاطمئنان على الجالية المصرية هناك، وما إذا كان هناك أية إصابات بينهم جراء الحادث.

 

وأكدت وزيرة الهجرة أنها اطمأنت على الجالية المصرية بكندا عقب حادث حريق الكنيسة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أية إصابات بينهم، معربة عن أسفها لما حدث للكنيسة مما أدى إلى حريق مبناها بالكامل وكل محتوياتها وأيقوناتها.

 

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أنه مازالت التحقيقات جارية بشأن ملابسات وأسباب الحادث.

وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم الجالية المصرية كندا الحادث

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