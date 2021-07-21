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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق دورة إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها بعين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قال الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أن المركز يواصل  دورة  إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، والتي تؤهل حاملها للعمل في مجال تعليم اللغة العربية للأجانب داخل أو خارج مصر.

وأضاف السعيد خلال تصريحات لصدي البلد، أن الدورة تعقد أونلاين عبر تطبيق ZOOM سوف تنتهي  - 12 اغسطس ) ، بواقع ( 60 ) ساعة تدريبية ، أيام ( الأحد والثلاثاء والخميس ) من كل أسبوع من الساعة ( 7 - 10 ) مساء بتوقيت القاهرة .
 

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وأشار مدير مركز تعليم الكبار الي تكلفة الدورة للمصريين (1800 جنيه مصري) ، ولغير المصريين ( 3700 جنيه مصري ) شاملة التدريب والمادة العلمية وشهادتين باجتياز الدورة بنجاح معتمدتين من جامعة عين شمس باللغتين العربية والإنجليزية .

الجدير بالذكر  قام  الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس بتكريم طالبين بكلية الزراعة بالجامعة واهدائهم شهادة تقدير وذلك لمشاركتهم في أبحاث علمية تم نشرها دولياً بحضور  ا.د احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ، أ.د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه السابق.

حيث تكريم الطالب مصطفى فتحي الطالب في المستوى الرابع بالبرامج الجديده بيوتكنولوجي بكلية الزراعة لمشاركته في نشر  بحث دولي فى مجال Bioinformatics
في 6.6  Cell Journal impact Factor  ذات معال التأثير.

كما تم تكريم الطالب محمد عبد الفتاح فى المستوى الرابع بالبرامج الجديدة بيوتكنولوجى لمشاركته فى بحث فى مجال الجينات.

و أعرب أ.د. محمود المتينى عن سعادته بمستوى الأبحاث المقدمة من طلبة كلية الزراعة والتى اهلتها للنشر الدولى، مؤكدًا أن جامعة عين شمس تقدم دائما كل الدعم المطلوب لأبنائها  للارتقاء بمجال البحث العلمى .

و توجه ا.د. أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس بالشكر لرئيس الجامعة لدعمه المستمر لطلبة كلية الزراعة ، مؤكداً أن تكريم رئيس الجامعة للطلبة المتميزين اليوم فى مجال البحث العلمى يعد حافزا جيد للطلاب لبذل المزيد من الجهد فى المستقبل.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس الدكتور إسلام السعيد مركز تعليم الكبار أونلاين تطبيق Zoom

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