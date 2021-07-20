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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الصحة الإيطالي يحذر من اعتبار وباء كورونا جزءا من الماضي

صدى البلد

حذر وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، اليوم الثلاثاء، من اعتبار وباء "كورونا" جزءًا من الماضي، مشيرًا إلى أن الإصابات تتزايد.


وقال سبيرانتسا - في تصريحات أوردتها وكالة "أكي" الإيطالية - إن العلماء في إيطاليا يوصون بضرورة إعطاء اللقاح حتى لمن هم دون سن الأربعين عامًا للفئات العمرية المسموح لها بالتطعيم، مؤكدًا أهمية حملة التطعيم الوطنية ضد الوباء.


وكانت وزارة الصحة الإيطالية قد أعلنت، أمس الاثنين، أن أكثر من 27 مليون إيطالي تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).


وأوضحت الوزارة أن ذلك يمثل 50.12% من إجمالي عدد السكان فوق سن الـ 12، مشيرة إلى أن حملة التطعيم ضد كورونا تتقدم بسرعة.

وزير الصحة الصحة فيروس كورونا كوفيد-19 وباء كورونا

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