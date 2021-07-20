شمال سيناء في 24 ساعة| شوشة يؤدى صلاة العيد بالعريش.. مسابقة لأفضل فيلم وثائقي عن جغرافيا المحافظة

شهدت محافظة شمال سيناء على مدار الـ24 ساعة الماضية، عددا من الأحداث،أهمها فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

أدى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، صلاة عيد الأضحى المبارك فى مسجد آل ياسر بالعريش وسط اجراءات احترازية ووقائية .. حيث ألقى الشيخ أيمن جعفر خطبة العيد ، ودارت حول التضحية والفداء وضرورة الاستفادة منهما ، وأن يلتزم المسلمون بسلوكيات سيدنا ابراهيم الخليل وابنه اسماعيل عليهما السلام ، وأن يكون العيد طاعة وصبر على ابتلاء الله سبحانه وتعالى ، وأن يكون العيد طاعة وبعده عمل ، وأن يساهم الجميع فى تنمية وتعمير سيناء والعمل على احلال الأمن والاستقرار بها .



صلاة العيد في ٦٠٠ مسجد :

ادي المواطنون في شمال سيناء صلاة عيد الاضحى المبارك، صباح الثلاثاء في 600 المساجد الكبري على مستوى المحافظة والتي تقام فيها صلاة الجمعة .. ونظرا لزيادة الاعداد عن الطاقة الاستيعابية للمساجد ، بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، فقد اضطر المصلين الي الجلوس خارج باحات المساجد وفي الحدائق المحيطة بها خاصة جامع النصر وسط مدينة العريش .

حيث جلس مئات من الآباء وأطفالهم خارج المسجد لدرجة انهم افترضنا الأسفلت للحاق لصلاة العيد ومع الانتهاء منها تفرقوا جميعا ولم ينتظروا سماع خطبة العيد بخلاف المصلين داخل المسجد .

وأوضح الدكتور ابراهيم جمعة ،مدير عام الأوقاف بالمحافظة أن صلاة العيد اقيمت في 600 مسجد بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين وارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصلى الشخصية مع استمرار إغلاق دورات المياه بالمساجد .



مشايخ القبائل في سيناء يهنئون المحافظ بالعيد

توافد المشايخ والعواقل ونواب المحافظة والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والعديد من المواطنين بشمال سيناء على ديوان عام محافظة شمال سيناء بالعريش ، وذلك لتهنئة الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالعيد .

وقد هنأ المحافظ مشايخ القبائل والعواقل وأبناء المحافظة بالعيد ، ونقل لهم تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ..

مؤكدا على استمرار مسيرة التنمية بتوجيهات القيادة السياسية ، ومستعرضا لما تم انجازه خلال الفترة الأخيرة من مشروعات على أرض المحافظة .. خاصة تطوير العريش والاسكان الاجتماعى ومحطات التحلية والصرف الصحى وانشاء ورفع كفاءة شبكة المياه وغيرها .. كما استعرض توفير كافة الخدمات لأبناء المحافظة للتيسير عليهم في الحصول على الخدمات المطلوبة في أسرع وقت ، ومنوها الى توجيهاته لجميع المسئولين والجهاز التنفيذى بالصراحة والشفافية التامة مع المواطنين والاستماع اليهم والعمل على حل شكاواهم وتحقيق مطالبهم .



مسابقه افضل فيلم وثائقي عن جغرافيا محافظة شمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، عن إجراء مسابقه افضل فيلم وثائقي عن محافظة شمال سيناء تحت عنوان

National Geographic North Sinai

تحت رعايه اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ

واشراف وكيل وزاره التربيه والتعليم حمزه رضوان ، وتوجيه عام اللغه الانجليزيه بقياده حاتم ايوب.

حيث تهدف المسابقة الي رصد لأهم معالم المحافظة وتعريف الطلبة والمقومات الطبيعية التي تتميز بها سيناء ، وكذلك جغرافيا سيناء ، وتجسيدها في فيلم وثائقي، الي جانب خلق روح المنافسة البحثية بين الطلاب وتعريفهم بطرق اعداد وتجهيز الأبحاث والأفلام الوثائقية .

رسالة دكتوراة بالعريش حول تنمية مهارات العاب القوي لدي طالبات الثانوي

ناقشت الباحثه رحاب هشام السيد محمد معلم اول تربيه رياضيه بمدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجاريه بنات

العريش شمال سيناء، رسالة الدكتوراة المقدمة منها بعنوان الرساله بيئة تعلم تشاركي عبر الويب لتنمية الفاعليه الذاتيه وبعض مهارات العاب القوي لطالبات المرحله الثانويه التجاريه والذي عقدت بالقاعة الرئيسية بكلية التربيه الرياضيه جامعة العريش

وسعت الباحثة الي رصد الخطوات التي تحقق تنمية المهارات الرياضة لدي الطالبات وخاصة العاب القوي لتشجيع البطولة في لعبة العاب القوي ،من بينها لعبة الجمباز ، علاوة علي توسيع دائرة مشاركة الفتيات في النشاط الرياضي من خلال مراكز الشباب والأندية الرياضية المنتشرة في القري والمدن بسيناء .

العيد

