العارف يتصدر إيرادات ليلة الوقفة والجمهور يشيد بأداء أحمد فهمي

تصدر فيلم العارف إيرادات شباك التذاكر أمس الاثنين، ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك، وحقق حوالي مليون و 313 ألف جنيه، ليقترب من تحقيق 10 ملايين دولار منذ طرحه الأسبوع الماضي.

"فيلم العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

تغيبت الفنانة هنا الزاهد عن حضور العرض الخاص لفيلم العارف، رغم حضور زوجها الفنان أحمد فهمي، لكنها حرصت على مشاهدته أمس والإشادة به عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

ونشرت هنا الزاهد صورة لزوجها وعلقت قائلة :فيلم العارف إخراج إنتاج تمثيل هايل، مفيش فيلم لأحمد عز مش بحبه، كله هايل والمفاجأة أحمد بالنسبالي.

عرض فيلم العارف بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا، وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم الفنان أحمد فهمي خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه أن حسابه الشخصى تم اختراقه، نظراً لأنه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .

بعض متابعي أحمد فهمي اقتنعوا بأن حساباته تم اختراقها بالفعل وبدأوا تداول التعليقات ومحاولة فهم حقيقة ما يحدث لكن التعليقات الأكثر سخرية كانت من زملائه نجوم الفن.

على حسابه بموقع فيسبوك، تفاعل النجوم بسخرية مع صورة الهاكرز التي وضعها أحمد فهمي وعلق عليها قائلا:"الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم!".

ومن بين التعليقات الساخرة، كتب حساب أحمد السقا: "أمال عاملي فيها شبح وأنا بابا يلا وفي الآخر اتروقت"، فيما استخدم الفنان أحمد حلمي صورة كوميك شهير له من فيلم “كده رضا” قائلا:" مفاجأة مش كده"، فيما سخر أمير كرارة قائلا:" هجامين البحر عملوها معاك يا نيرم".

أحمد فهمي مفاجأة العارف

فوجئ العديد من جمهور فيلم العارف بتقديم أحمد فهمي شخصية مختلفة عليه تماما بعدما ابتعد عن الكوميديا وقدم شخصية الشرير الذي يواجهه أحمد عز ويحاول إيقافه عن ارتكاب أعمال إرهابية.

أشاد الجمهور عبر تويتر بأداء أحمد فهمي وقدرته على تقديم كافة الأشكال التمثيلية بعيدا عن تيمته الأصلية وهي الكوميديا التي اعتاد تقديمها في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.