عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العارف يتصدر إيرادات ليلة الوقفة والجمهور يشيد بأداء أحمد فهمي

أحمد عز وأحمد فهمي
أحمد عز وأحمد فهمي على بوستر فيلم العارف

تصدر فيلم العارف إيرادات شباك التذاكر أمس الاثنين، ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك، وحقق حوالي مليون و 313 ألف جنيه، ليقترب من تحقيق 10 ملايين دولار منذ طرحه الأسبوع الماضي. 

"فيلم العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

تغيبت الفنانة هنا الزاهد عن حضور العرض الخاص لفيلم العارف، رغم حضور زوجها الفنان أحمد فهمي، لكنها حرصت على مشاهدته أمس والإشادة به عبر حسابها بتطبيق انستجرام. 

ونشرت هنا الزاهد صورة لزوجها وعلقت قائلة :فيلم العارف إخراج إنتاج تمثيل هايل، مفيش فيلم لأحمد عز مش بحبه، كله هايل والمفاجأة أحمد بالنسبالي.

عرض فيلم العارف بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا، وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم  الفنان أحمد فهمي  خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه أن حسابه الشخصى تم اختراقه، نظراً لأنه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .

بعض متابعي أحمد فهمي اقتنعوا بأن حساباته تم اختراقها بالفعل وبدأوا تداول التعليقات ومحاولة فهم حقيقة ما يحدث لكن التعليقات الأكثر سخرية كانت من زملائه نجوم الفن.

على حسابه بموقع فيسبوك، تفاعل النجوم بسخرية مع صورة الهاكرز التي وضعها أحمد فهمي وعلق عليها قائلا:"الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم!".

ومن بين التعليقات الساخرة، كتب حساب أحمد السقا: "أمال عاملي فيها شبح وأنا بابا يلا وفي الآخر اتروقت"، فيما استخدم الفنان أحمد حلمي صورة كوميك شهير له من فيلم “كده رضا” قائلا:" مفاجأة مش كده"، فيما سخر أمير كرارة قائلا:" هجامين البحر عملوها معاك يا نيرم".

txt

هنا الزاهد تشيد بـ العارف: مفيش فيلم لـ احمد عز مش بحبه

txt

خاص.. مدير التصوير أحمد المرسي يكشف عن صعوبات فيلم العارف

أحمد فهمي مفاجأة العارف

فوجئ العديد من جمهور فيلم العارف بتقديم أحمد فهمي شخصية مختلفة عليه تماما بعدما ابتعد عن الكوميديا وقدم شخصية الشرير الذي يواجهه أحمد عز ويحاول إيقافه عن ارتكاب أعمال إرهابية. 

أشاد الجمهور عبر تويتر بأداء أحمد فهمي وقدرته على تقديم كافة الأشكال التمثيلية بعيدا عن تيمته الأصلية وهي الكوميديا التي اعتاد تقديمها في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية. 

العارف احمد فهمي احمد عز إيرادات فيلم العارف هنا الزاهد

ترشيحاتنا

سائح أوكراني من مطار الغردقة: تجربة سفري لـ مصر ممتازة

وزير الدفاع الأمريكي يلتقي ملك الأردن .. ماذا دار بينها؟

5 حالات يؤخذ فيها رأي مجلس الشيوخ فيما يخص توسيد الدعائم الديموقراطية

السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يستعرضان هاتفيا آخر تطورات ملف سد النهضة

تحرك عاجل من قبرص ضد تركيا بـ الأمم المتحدة

كيفية حج المفرد .. شروطه وضوابطه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

ضبط المتهمين بقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بسبب خلافات أسرية بالشرقية

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

حوادث العيد.. مصرع أسرة كاملة في حادث انقلاب سيارة في البحيرة

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

غسل وتطهير جبلي الصفا والمروة.. صور

فيديو

بعد تناول لحمة عيد الأضحى .. إليك مشروبات تساعد على الهضم "فيديوجراف"

خلي بالك من خروفك.. قد تخسر الأضحية في هذه الحالة (فيديوجراف)

فيديوجراف.. وادي المغضوب عليهم.. لماذا نهى الرسول عن الوقوف عليه؟

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ