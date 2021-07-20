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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن| هاني شاكر ينتقد عري محمد رمضان.. ومي حلمي تظهر برفقة حسن شاكوش

مي حلمي وحسن شاكوش
مي حلمي وحسن شاكوش وهاني شاكر ينتقد محمد رمضان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها انتقاد هاني شاكر لملابس محمد رمضان العارية ومي حلمي تظهر برفقة حسن شاكوش وعقد قران ابنة الفنان محمد سليمان. 

بعد إعلان ارتباطها.. مي حلمي تظهر مع حسن شاكوش.. فيديو

ظهرت الإعلامية مي حلمي برفقة مغني المهرجانات حسن شاكوش مساء أمس، أثناء زيارتهما لإحدى المطاعم الشهيرة بإمبابة. 

هاني شاكر ينتقد ملابس وحفلات محمد رمضان.. فيديو

انتقد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، ملابس محمد رمضان في حفلاته الأخيرة، وظهوره "عار" على المسرح، والاعتماد على الرقص بطريقة غير لائقة.

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

احتفل الفنان محمد سليمان بعقد قران ابنته صوفيا، ونشر صور من الحفل على حسابه بموقع فيسبوك. 

سوما تنضم لمستشفى النجوم.. تعرف على قصة مرضها وتطورات الحالة

تعد المغنية سوما أحدث المنضمين لمستشفى النجوم التي تتزايد أسمائها على مدار الفترة الماضية، بعد معاناتها مع المرض منذ فترة طويلة. 

تامر حسني يطرح أغنية صعبة عبر يوتيوب

أعلن الفنان تامر حسني موعد طرح أغنيته الجديدة “صعبة"، وذلك في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم، على قناته الرسمية على موقع يوتيوب. 

عرض فيلم Dear Evan Hansen في حفل افتتاح مهرجان تورنتو

أعلنت إدارة مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، عرض فيلم Dear Evan Hansen في حفل افتتاح النسخة 46 المقرر إقامتها في الفترة من 9 إلى 18 سبتمبر المقبل. 

في يوم ميلادها الحقيقي..سلوى عثمان.. قدمت أكثر من 200 عمل..و"سجن النساء"أعاد اكتشافها

تحتفل اليوم الفنانة القديرة سلوى عثمان بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أكثر الفنانات الموهوبات المتواجدات على الساحة الفنية حالياً . 

دليل إرشادات السفر لحضور فعاليات مهرجان تورنتو المقبل

أعلنت كندا إنها ستبدأ في تخفيف القيود المفروضة على السفر داخل وخارج البلاد، وهي أخبار سارة لمنظمي مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بحسب موقع ديدلاين الأمريكي. 

مسرح وسينما .. دليل خروجاتك فى عيد الأضحى

احتفالاً بعيد الاضحى المبارك ، يرصد موقع صدى البلد فى السطور التالية الفعاليات الفنية التى تستعد لاسقبال الجمهور المصرى احتفالاً بتلك المناسبة . 

في عيد ميلاد محمد سلطان .. سر علاقته بالرئيس محمد أنور السادات

يحتفل اليوم الموسيقار الكبير محمد سلطان بعيد ميلاده ، والذى أثرى الفن المصري بعدد من الألحان الهامة .

قبل انطلاقها غدا.. بطلا مسرحية ألمظ وسي عبده يكشفان الكواليس لـ صدى البلد

ينطلق غدا الموسم الثاني من مسرحية "ألمظ وسي عبده"،  بمدينة الإسكندرية، على مسرح محمد عبد الوهاب، وحل بطلا العمل وائل الفشني ومروة ناجي ضيوفا على صدى البلد وتحدثا عن تفاصيل المسرحية والصعوبات التي واجهتهما.

هاني شاكر مي حلمي حسن شاكوش محمد سليمان تامر حسني

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