نشرة الفن| هاني شاكر ينتقد عري محمد رمضان.. ومي حلمي تظهر برفقة حسن شاكوش

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها انتقاد هاني شاكر لملابس محمد رمضان العارية ومي حلمي تظهر برفقة حسن شاكوش وعقد قران ابنة الفنان محمد سليمان.

ظهرت الإعلامية مي حلمي برفقة مغني المهرجانات حسن شاكوش مساء أمس، أثناء زيارتهما لإحدى المطاعم الشهيرة بإمبابة.

انتقد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، ملابس محمد رمضان في حفلاته الأخيرة، وظهوره "عار" على المسرح، والاعتماد على الرقص بطريقة غير لائقة.

احتفل الفنان محمد سليمان بعقد قران ابنته صوفيا، ونشر صور من الحفل على حسابه بموقع فيسبوك.

تعد المغنية سوما أحدث المنضمين لمستشفى النجوم التي تتزايد أسمائها على مدار الفترة الماضية، بعد معاناتها مع المرض منذ فترة طويلة.

أعلن الفنان تامر حسني موعد طرح أغنيته الجديدة “صعبة"، وذلك في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم، على قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

أعلنت إدارة مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، عرض فيلم Dear Evan Hansen في حفل افتتاح النسخة 46 المقرر إقامتها في الفترة من 9 إلى 18 سبتمبر المقبل.

تحتفل اليوم الفنانة القديرة سلوى عثمان بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أكثر الفنانات الموهوبات المتواجدات على الساحة الفنية حالياً .

أعلنت كندا إنها ستبدأ في تخفيف القيود المفروضة على السفر داخل وخارج البلاد، وهي أخبار سارة لمنظمي مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بحسب موقع ديدلاين الأمريكي.

احتفالاً بعيد الاضحى المبارك ، يرصد موقع صدى البلد فى السطور التالية الفعاليات الفنية التى تستعد لاسقبال الجمهور المصرى احتفالاً بتلك المناسبة .

يحتفل اليوم الموسيقار الكبير محمد سلطان بعيد ميلاده ، والذى أثرى الفن المصري بعدد من الألحان الهامة .

ينطلق غدا الموسم الثاني من مسرحية "ألمظ وسي عبده"، بمدينة الإسكندرية، على مسرح محمد عبد الوهاب، وحل بطلا العمل وائل الفشني ومروة ناجي ضيوفا على صدى البلد وتحدثا عن تفاصيل المسرحية والصعوبات التي واجهتهما.