مدير عام رى قناطر الدلتا فى حوار لصدى البلد: هناك عزوف عن زيارة الحدائق وانتهينا من تطوير 4 حدائق ونعمل فى الخامسة

تعد قناطر الدلتا هى الشريان المغذى لكل الوجه البحرى فى مصر بالمياه أنشأها محمد على بصورة 12 قنطرة توصل المياه من النيل، وبها الكثير من الحدائق التى تعتبر متنزه للمصريين وفى الأعياد والمناسبات يزيد الاقبال على الحدائق وتقوم وزارة الموارد المائية والرى باتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من جائحة كورونا وكان لنا هذا الحوار مع المهندس أشرف درويش مدير عام رى قناطر الدلتا .

فى البداية هل هناك استعدادات لاستقبال القناطر الخيرية زوارها فى العيد ؟

تستقبل حدائق القناطر الخيرية من صباح اليوم ، الزوار من المواطنين من محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية في أول أيام عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بالإجازة بعد الانتهاء من أعمال صيانة الحدائق ونظافتها وتم التأكد من جاهزيتها الكاملة.



كيف يتم التأكد من جاهزية الحدائق ؟



يتم قبل العيد اعلان ورفع حالة الطوارئ ويتم عمل صيانة ومراجعه لكل المرافق فى كافة الحدائق وهذا يحدث فى جميع الأيام لكن يزيد فى أيام العيد ويتم عمل نبطشيات وتكثف الخدمات الخاصة بنا.

هل هناك إجراءات احترازية فى العيد فى الحدائق بسبب الزيارات الكثيرة؟



هناك اجراءات احترازية كبيرة تقوم بها الوزارة من تعقيم وتطهير لكافة الحدائق ومواقع الوزارة لحماية المواطنين من جائحة الكورونا ،لكن لا توجد أعداد كبيرة زارت الحدائق هذا العام، وإلى الآن الأعداد أقل من العادية لأن الناس لديها معرفه أن الحدائق مغلقة فى الأعياد وهذا أول عيد يتم فتح الحدائق به لكن لا زال هناك عزوف عن الحدائق من المواطنين.

هل الأعباء تزيد على العاملين فى الوزارة فى العيد ؟

الوزارة خدمية وطوال العام هناك ضغط لكن فى العيد العاملين فى الاعمال الكتابية أعمالهم تقل لكن العمال والتأمين لا يأخذون أجازات فى العيد.



ما الحدائق التى تم تطويرها فى القناطر؟



انتهينا من ٤ حدائق تعدت مساحتها 35 فدان وهم حديقة عسلة وحديقة المركز الثقافى وحديقة النيل وحديقة البحيرة وجارى العمل فى حديقة الياسمين.



هل تم ازالة مخالفات أثناء التطوير ؟



تمت بالفعل ازالة الكثير من المخالفات أثناء التطوير فأثناء تطوير سور حديقة النيل تمت إزالة محلات وأكشاك مخالفة موجودة منذ أكثر من 50 سنة وقمنا بعمل محلات حضارية على سور الحديقة ونعيد تطوير كل أملاك الوزارة ونستفيد منها.

ما المهام الرئيسية لرى القناطر بجانب رعاية أملاك الوزارة؟

مهامنا الرئيسية هى ادارة وتوزيع المياه للوجه البحرى كاملا من سيناء شرقا حتى مطروح غربا فى كل المجالات شرب او استخدام او زراعة لأن القناطر أنشأها محمد على عبارة عن 12 قنطرة توزع المياه للوجه البحرى وبين كل قنطرة مساحة كبيرة لعمل صيانة وتستخدم فى التوسعات لتوفير المياه المناسبة .

هل هناك استعدادات خاصة لفيضان المياه فى أعالى النيل ؟

إدارة المياه لا تتوقف وهناك احتياطات للاعياد والسيول والفيضانات، فهناك خطة متوازنة لإدارة المياه فى مصر تضعها الوزارة وتسير كل فروع وقطاعات الوزارة على نهجها لأننا دولة مركزية.

