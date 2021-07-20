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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نشرة القسم الديني .. الحجاج يواصلون رمي الجمرات في منى .. والإفتاء توضح كيفية مناسك الحج

نشرة القسم الديني
نشرة القسم الديني

نشر القسم الديني بموقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار والفتاوى التي تهم المسلمين، وخاصة التي تتعلق بالحج هذا العام، ومنها: 

مشعر منى يستقبل ضيوف الرحمن لرمي جمرة العقبة الكبرى.. صور

استقبل مشعر منى ضيوف الرحمن لرمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتعد جمرة العقبة: هي أولى الجمرات رميًا، وتُرمى يوم العيد بعد طلوع الشمس، ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان وغيرهم من الضعفاء أن يرموها ليلة العيد (آخر الليل)، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت ترتقب غروب القمر ليلة العيد فإذا غاب دفعت من مزدلفة إلى منى ورمت الجمرة، ويمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى غروب شمس يوم العيد.

 

بالحلوى والقهوة..المسجد الحرام يستقبل ضيوف الرحمن

احتفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، بالحلوى، والبخور، والقهوة، للحجاج والعاملين بالمسجد الحرام، ابتهاجاً بالعيد.

 

مفتي الجمهورية يدين التفجير الإرهابي بمدينة الصدر العراقية
أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التفجير الإرهابي الذي وقع في سوق بمدينة الصدر العراقية عبر تفجير عبوة ناسفة؛ ما أدى إلى مقتل 25 مواطنًا بينهم طفل وإصابة 50 آخرين بإصابات متفرقة.

 

موقف الأقرع.. الإفتاء توضح أحكام الحلق والتقصير لحجاج بيت الله الحرام
ويعد حلق شعر الرأس أو تقصيره واجبًا من واجبات الحج والعمرة، عند مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ويتساءل الكثير عن كيفية الحلق والتقصير للرجال والنساء والأصلع.

 

كيفية رمي الجمرات في الحج .. وشروطه وضوابطه
اتفق الفقهاء على أن رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، دل على ذلك الوجوب السنة والإجماع، وكيفية رمي الجمرات في الحج يكون بقذف الحصاة في مواضع معينة، والرمي الواجب لكل جمرة «أي موضع الرمي» هو سبع حصيات بالإجماع أيضًا.

 

طواف الإفاضة .. حكمه وشروطه وحكم تقديمه على الرمي
يعد طواف الإفاضة من أركان الحج ولا يصح إلا به ويكون سبعة أشواط حول الكعبة، لقوله سبحانه وتعالى: «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» (سورة الحج:29)، وللحج أربعة أركان وهي: أولًا الإحرام، ثانيًا: الوقوف بعرفة، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «الحج عرفة»، ثالثًا طواف الإفاضة حوال الكعبة بعد الوقوف بعرفة، رابعًا السعي بين الصفا والمروة لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا».

 

كيفية السعي بين الصفا والمروة .. شروطه وضوابطه
يعد السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج والعمرة ويكون السعي بين الصفا والمروة بسبعة أشواط، ويبدأ الشوط الواحد من الصفا ثم ينتهي إلى المروة، والعودة من المروة إلى الصفا تحتسب شوطًا ثانيًا، ويشترط في السعي أن يكون بعد طواف سواء كان ركنًا أو واجبًا أو نفلًا، والصفا والمروة جبلان يقعان شرقي المسجد الحرام، والصفا جبل صغير يقع أسفل جبل أبي قبيس، والمروة جبل صغير يقع في الجهة الشمالية الشرقية من الكعبة، وهو متصل بجبل قعيقعان.

مشعر منى ضيوف الرحمن رمي جمرة العقبة الكبرى المسجد الحرام طواف الإفاضة كيفية السعي بين الصفا والمروة

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