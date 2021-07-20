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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إعلان ارتباطها.. مي حلمي تظهر مع حسن شاكوش.. فيديو

مي حلمي وحسن شاكوش
مي حلمي وحسن شاكوش

ظهرت الإعلامية مي حلمي برفقة مغني المهرجانات حسن شاكوش مساء أمس، أثناء زيارتهما لإحدى المطاعم الشهيرة بإمبابة. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور تناول مي حلمي الطعام مع حسن شاكوش أثناء تواجد صاحب المطعم، وزادت التساؤلات حول هوية الشخص الذي أعلنت ارتباطها به منذ أيام. 

خرجت مي حلمي من المطعم ممسكة بيد حسن شاكوش ما أثار التكهنات حول ارتباطهما رسميا، في أول ظهور علني لهما سويا، وغادرا في سيارته الخاصة.

داخل المطعم، كان حسن شاكوش جالساً على كرسيه، ومي حلمي صدرت نفسها لتوزيع الطعام على أفراد الطاولة، أثناء تناول العشاء، كما بدت عليها علامات السعادة، وغنى حسن شاكوش أغنيته "سالكة".

مي حلمي وحسن شاكوش

مي حلمي تعلن ارتباطها 

ونشرت  مى حلمى منذ أيام تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عبر خاصية الاستورى تعلن فيها عن قرب زواجها. 

وقالت مى حلمى : "يا رب أشوف كل الناس فرحانة أدى"

ونشرت مقطع من فيديو في لقائها ببرنامج "Trending" حين تحدثت عن ارتباطها عاطفيا، ووقتها ردت "احتمال"، علقت على ذلك المقطع وكتبت: "بقى أكيد".

وأكدت بعدها مى حلمى خبر ارتباطها ولكنها لم تكشف عن اى تفاصيل خاصة بالعريس او موعد الزواج قائلة : "مش عاوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين".

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