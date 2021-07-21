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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جريمة مروعة

قصة ابن ثري عماني طعن حتى الموت بسبب ساعته

ابن ثري عماني
ابن ثري عماني

استمعت محكمة بريطانية  إلى أن اثنين من اللصوص طعنوا نجل شيخ عماني حتى الموت خارج منطقة هارودز لسرقة ساعته التي تبلغ قيمتها بنحو 34 ألف جنيه إسترليني ، لكنهم فروا هاربين دون الحصول على شيء من مقتنيات الشاب المطعون. 

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يواجه بدر رحيم النازي ، 24 عامًا ، وأربون ديلبارو ، 23 عامًا ، تهمة الطعن بالسكين على محمد العريمي ، 20 عامًا ، وصديقه ناصر كانو ، 21 عامًا ، بعد مغادرة الثنائي فندق بولجري في نايتسبريدج. 

كان الشاب الأرماني ، طالب في السنة الثانية في كلية كينجز كوليدج الذي  يعيش في لندن ، ذهب إلى "المكان الخطأ في الوقت الخطأ" بعد الخروج لتناول وجبة مع صديق عندما اقترب منه لصيين. 

وتعرض الشاب ، نجل الشيخ العماني ورجل الأعمال عبد الله العريمي ، للطعن في الجانب الأيسر من الجزء العلوي الأمامي من الصدر في 5 ديسمبر 2019.

وتوفي أسفل شجرة عيد الميلاد بجوار منطقة هارودز متأثرا بجراحه بعد 40 دقيقة فقط ، حسبما استمعت محكمة إنر لندن كراون.  

و سمعت هيئة  المحلفون أن الشاب العماني الثري كان يرتدي ساعة Patek Phillipe بقيمة 34.460 جنيهًا إسترلينيًا عندما تعرض للطعن بينما كانت ساعة صديقه من رولكس بقيمة 7150 جنيهًا إسترلينيًا ، لكن السارقون فروا  دون الحصول على أي شيء من ضحاياهم.

قصة ابن ثري عماني طعن ثري عماني محكمة بريطانية نجل شيخ عماني اللصوص

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