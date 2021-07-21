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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النقض توضح معنى الدليل والشهادة

صدى البلد

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة معنى الدليل والشهادة

جاء في حيثيات الحكم أنه للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي، وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي، أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد، مفاده؟ تناقض الشاهد أو اختلاف رواية الشهود في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟ للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر . شرط ذلك ؟

 لا يشترط في شهادة الشاهد ان تكون واردة على الحقيقة المراد بجميع تفاصيلها، كفاية ان تكون مؤدية الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة . تساند الأدلة . 

لا يشترط أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل، غير جائز إثارته امام محكمة النقض .

محكمة النقض معني الدليل والشهادة الحوادث اخبار الحوادث

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