النقض توضح معنى الدليل والشهادة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة معنى الدليل والشهادة

جاء في حيثيات الحكم أنه للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي، وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي، أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد، مفاده؟ تناقض الشاهد أو اختلاف رواية الشهود في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟ للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر . شرط ذلك ؟

لا يشترط في شهادة الشاهد ان تكون واردة على الحقيقة المراد بجميع تفاصيلها، كفاية ان تكون مؤدية الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة . تساند الأدلة .

لا يشترط أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل، غير جائز إثارته امام محكمة النقض .