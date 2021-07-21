النقض توضح اختصاص النيابة العامة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة اختصاصات النيابة العامة

جاء في حيثيات الحكم أنه النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . المادة ١٩٩ إجراءات .

جواز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص . اختصاصه دون غيره بتحقيقها . متى أحيلت الدعوى إليه . المادة ٦٩ إجراءات. التحقيق ليس من بين الإجراءات المحظور على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدمًا على إذن مسبب من القاضي الجزئي .

عضو النيابة العامة أيًا كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها . المادة ٢٠٦ مكررًا إجراءات .

لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات .ثبوت أن إجراءات التحقيق التي باشرها وكيل النيابة ليست مما يدخل في اختصاص قاضى التحقيق . النعي ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجراءها من رئيس نيابة .غير مقبول.