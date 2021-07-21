اكتشاف مقابر الجنود الملعونين ضحايا الشرطة السوفيتية|صور

مقابر جماعية

اكتشف مجموعة من المحقيقين في بولندا بقايا عظمية لمراهقين قتلتهم الشرطة السرية في سجون الرعب السابقة التي كان يديره الاتحاد السوفيتي.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل تم اكتشاف الجثث ، التي تعود لثلاثة ضحايا يعتقد أنهم تتراوح أعمارهم بين 19 و 20 عامًا ، في حديقة السجن السابق في وارسو ، الأسبوع الماضي.

وعثر على الهياكل العظمية للمراهقين من قبل المحققين الذين يبحثون عن ضحايا NKVD المخيف من قبل ستالين ومكتب الأمن العام البولندي الشيوعي.

ضحايا الشرطة السوفيتية

ووفقًا لشهود عيان ، فقد دُفن هناك سجناء سياسيون بولنديون الذي عُرفوا باسم "الجنود الملعونين" بعد إعدامهم.

قال البروفيسور كرزيستوف سزواجرزيك من المعهد البولندي للذكرى الوطنية ، والذي يجري البحث: `` المنطقة التي نعيش فيها لا تزال تخفي العديد من الأسرار الدرامية ، ونحن هنا لتوضيحها جميعًا.

ضحايا الشرطة السوفيتية

واضاف "سنبذل قصارى جهدنا لفحص المنطقة بأكملها بحلول نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل،عندها فقط سنكون قادرين على أن نقول على وجه التحديد أنه لم يعد هناك رفات بشرية" متابعاً “ هذا الاكتشاف المروع هو الأحدث الذي اكتشفه المعهد منذ أن بدأ أبحاثه العام الماضي ، حيث تم اكتشفوا حتى الآن رفات 20 ضحية".

واوضحت الصحيفة البريطانية انه كان افتتح السجن من عام 1944 إلى عام 1956 ، واستخدمته NKVD ومكتب الأمن العام - الشرطة السرية البولندية الشيوعية - لاستجواب وتعذيب وقتل مقاتلي المقاومة المعارضين للنظام السوفيتي.