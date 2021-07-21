ابنة تقتل أمها المُسنة وتقطع جسدها أشلاء في أكياس قمامة| تفاصيل

استمعت محكمة بريطانية اليوم ، إلى أن ابنة طعنت والدتها حتى الموت، وقطعت جثتها وتخلصت من أشلاء جسدها، بما في ذلك الرأس في أكياس قمامة ملقاة بجوار نهر بعد ساعات فقط من محاولتها قتل شقيقها في حريق.

ووفقاً لصحيفة ديلي تواجه لوسي فوكس ، 39 عاما ، متهمة قتل والدتها جودي فوكس ، 65 عاما ، ممرضة متقاعدة ، في مطبخ منزلها في شيفنال ، شروبشاير ، خلال هجوم مسعور في 12 يونيو ، حيث استخدمت المتهمة بطاقة والدتها المصرفية لشراء وجبة جاهزة ، ويسكي ، وأكياس قمامة، لاستخدامها لاحقًا كوسيلة للتخلص من أجزاء جسم والدتها ، كما قيل لهيئة المحلفين.

استمعت المحكمة إلى أن المتهمة قطعت جثة والدتها قبل أن ترمي بقاياها في الغابة بالقرب من نهر سيفيرن وأيرونبريدج جورج في كولبورت.

و اكتشف ضباط الشرطة رأس السيدة فوكس المقطوع في كيس بلاستيكي بعد أربعة أسابيع قبل العثور على أجزاء أخرى من جثة الأم مبعثرة في جميع أنحاء المنطقة في العديد من أكياس القمامة.

فيما تم اتهام فوكس بالقتل والحرق العمد بقصد تعريض الحياة للخطر بعد اعترافها بالجرائم عندما تم القبض عليها - لكن محكمة ستافورد كراون قيل لها إنها غير مؤهلة للمحاكمة .

واوضحت الصحيفة أنه لا يمكن الآن إدانة المتهمة بارتكاب جريمة قتل وحرق متعمد ، ولكن بعد حكم هيئة المحلفين ، يمكن للقاضي أن يقرر أن المشتبه به يجب أن يذهب إلى مستشفى الأمراض العقلية إلى أجل غير مسمى في حكم يعرف باسم التخلص بالقانون البريطاني.