نادي الشيخ زايد يتزين للأعضاء في عيد الأضحى

يستعد نادي الشيخ زايد الرياضي، لاستقبال أعضائه خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، ويجهز مجلس الإدارة الحدائق الخاصة بنادي الشيخ زايد الرياضي، لأعضاء النادي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع أبنائهم وذويهم في جو من الألفة والسعادة.

وكان مجلس الإدارة برئاسة الكابتن فكري الهواري، رئيس مجلس الإدارة، قد قام بتزيين جنبات النادي بالزهور والبالونات احتفالا بالعيد وتقدم المجلس بالتهنئة إلى الأعضاء بهذه المناسبة.

وفي لفتة رائعة من مجلس الإدارة قام خلالها أعضاء المجلس بوضع البالونات على مدخل حمامات السباحة وتجهيز مجمع حمامات السباحة لاستقبال الأعضاء، وشارك في التجهيز لتلك المناسبة أعضاء المجلس على رأسهم الكابتن فكري الهواري، رئيس مجلس الإدارة، والكاتب الصحفي هشام سلطان، رئيس لجنة النشاط الرياضي، ومحمد عسكر عضو مجلس الإدارة، ومحمد طلعت القائم بأعمال أمين الصندوق، والمهندس على بدر المدير التنفيذي.

ومن ناحيته قدم فكري الهواري، رئيس مجلس الإدارة، التهنئة لأعضاء الجمعية العمومية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ووعد الهواري الأعضاء ببذل المزيد من الجهد لإسعاد كافة الأعضاء وتوفير سبل الراحة والتمتع بالنادي خلال فترة العيد.

وطمأن رئيس مجلس الإدارة، الأعضاء على كافة الإنشاءات والتطوير داخل المقر الرئيسي والامتداد الجديد، مؤكداً أن هناك جدول زمني للانتهاء من تلك الإنشاءات حتى يتمتع الأعضاء بكافة المزايا الموجودة بالنادي.