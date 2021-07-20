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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس مران الأهلي الرئيسي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري وصدمة الشحات ..صور

صدى البلد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا قويا مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

وعاد الفريق إلى التدريبات بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة، عقب العودة من المغرب بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

 

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني، على عقد جلسة مع اللاعبين؛ للتأكيد على بعض الأمور المتعلقة بالمباريات المقبلة في بطولة الدوري.

 

وشهد المران تصعيد عدد من اللاعبين من قطاع الناشئين، وهم؛ أحمد طارق سليمان، وفهد جمعة ووليد مصطفى، وعبدالرحمن أشرف «مانو»، وإبراهيم السيد، وذلك لتعويض غياب السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية.

 

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين، فيما خاض حراس المرمى تدريبات متنوعة تحت قيادة ميشيل يانكون في إطار تجهيز الجميع للمباراة المقبلة.

 

وانتظم في المران بدر بانون بعد عودته للقاهرة حيث قضي يومين في بلاده المغرب بناء على إذن من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز مساء السبت الماضي.

 

وانضم بانون إلى تدريب الفريق؛ استعداداً لمواجهة البنك الأهلي التي من المقرر أن تقام مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

صدمة الشحات

وأكد  الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق إن حسين الشحات، لاعب الفريق يعاني من جزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة.

 

وأوضح أن الشحات اشتكى من آلام؛ نتيجة تعرضه لكدمة قوية خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وخضع لأشعة رنين مغناطيسي خلال الساعات الماضية.

 

وأشار إلى أن اللاعب بدأ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل بداية من مران اليوم، على أن يعود إلى التدريبات الجماعية في غضون ١٠أيام.

 

لقب دوري أبطال أفريقيا

 

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقبه العاشر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك عقب فوزه على كايزر تشيفس الجنوب أفريقي 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما السبت الماضي في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

 

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ملعب مختار التتش البنك الاهلي بطولة الدوري الممتاز بيتسو موسيماني دوري ابطال افريقيا كايزر تشيفز أحمد طارق سليمان وفهد جمعة

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