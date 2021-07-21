أغرب من الخيال .. رجل ينام 300 يوم بالسنة |تفاصيل

خم نوم

في حالة استثنائية للغاية لقب رجل هندي ينام 300 يوم في السنة بسبب اضطراب نادر لديه، بالشياطين الهندي الحقيقي .

ووفقاً لصحيفة “ ديلي ستار” يدخل بوخارام ديفي في ثبات عميق يستمر لمدة شهر بسبب فرط النوم المحوري، مما جعله ينام خلال معظم جائحة فيروس كورونا ، حيث يحسب أيام نوم من خلال قراءة مجموعة من الصحف التي تركت خارج متجره.

فيما أخبر زملاءه القرويين المراسلين أنهم شبهوا بوخارام البالغ من العمر 42 عامًا بالمحارب الأسطوري المحب للفراش كومبهكارنا، او مثل الغول العابس لـ Dreamworks ، أو الرجل المخيف Kumbhkarna الذي كان يعد من أكلي لحوم البشر في الماضي لكونهم كانوا ينامون لأيام وشهور مثل "بوخارام ".

وذكرت وكالة الأنباء ANI أن بوخارام ، من قرية بهادوا في منطقة بارباتسار بولاية راجاستان ، تم تشخيصه منذ 23 عامًا باضطراب النوم المزمن.

وتسبب هذا الاضطراب في عدم قدرة الرجل الهندي على إدارة متجر البقالة الخاص به سوى خمسة أيام فقط في الشهر، حيث يخاطر بالنوم أثناء وجوده في العمل.

وقالت عائلة بوخارام للوكالة: "في البداية ، كان ينام أكثر من 5 إلى 7 أيام دفعة واحدة، خوفا من ذلك ، طلبنا المساعدة الطبية ، لكن مرضه لا يمكن علاجه.. وتدريجيًا تفاقمت حالته وزادت فترات نومه وأصبح ينام الآن 20-25 يومًا في الشهر.

على الرغم من عدم العثور على علاج لحالة بوخرام ، تأمل زوجته ليشمي ديفي وأمه كانفاري ديفي أن يتعافى قريبًا ويعيش حياة طبيعية كما كان من قبل.