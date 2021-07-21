عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية في 24 ساعة.. تزاحم على الملاهي.. والآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى .. والصحة ترفع درجة الاستعداد بجميع الأقسام الوقائية والعلاجية

ارشيفية
ارشيفية

شهدت محافظة الدقهلية إقبالا شديدا من الاأهالي علي الحدائق والمنتزهات حيث أدوا صلاة العيد وسط حالة من السعادة والفرحة سادت الجميع.

وأعرب المواطنون عن فرحتهم بإقامة صلاة عيد الاضحى في الساحات والأماكن والمناطق المفتوحة واصطحب الآباء والأمهات أبناءهم وبناتهم إلى الساحات حاملين البالونات والألعاب ثم قاموا بالتجول في الحدائق والمنتزهات معربين عن سعادتهم بالعيد والذى شهد ازدحامًا شديدًا بعد مرور عام ونصف من القلق بسبب جائحة كورونا داعين الله سبحانه وتعالى ان يزيح هذا الوباء عن العالم ويحفظ الجميع.

وكان قد أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية رفع درجة الاستعداد بجميع الاقسام الوقائية والعلاجية وجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة خلال  أيام عيد الأضحى المبارك.

وشهد اليوم الاول للعيد مرورا مكثفا من فرق العلاجي على مستشفيات القطاع الغربي (شربين، بلقاس، نبروه) وكذا مستشفيات خط الشمال (دكرنس، صدر دكرنس، الجمالية، المنزلة، المطرية) حيث تمت متابعة تواجد الاطباء والتأكيد على خدمات الطوارئ ومتابعة سير العمل بالمستشفيات ومراجعة المصادر البديلة للكهرباء والمياه بها. 
 

 كما شهد اليوم الأول أيضاً نشاطاً مكثفاً لفرق الطب الوقائي حيث تم تكثيف المرور على منشآت تداول الأغذية والأسواق (قبل وخلال عيد الأضحى المبارك ) كما تم المرور على محلات ومجازر الأضاحي للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة  و المرور  على النوادي الاجتماعية  والحدائق العامة  والمتنزهات للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وتم أخذ عينات للمياه من أماكن عامة ونوادٍ ومحطات مياه ومراكز للشباب وذلك لفحصها، وتم توفير المبيدات اللازمة لاعمال مكافحة الحشرات الطائرة حيث تم فى اول ايام العيد رش الأماكن والميادين العامة ومناطق وساحات الصلاة (ميدان ام كلثوم، الشيخ حسانين، الهابي لاند والمحافظة ومسجد النصر) والحدائق العامة والمتنزهات.
واحتفلت إدارة مستشفى رمد المنصورة بقيادة الدكتورة عبير عبد القادر مديرة المستشفى، بأول أيام عيد الأضحى مع المرضى والعاملين بطريقة مختلفة وسط ود ومحبة وتحت رعاية الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وقام مسؤولو المستشفى بتزيين طرقات المستشفى ومداخلها بالبالونات لإدخال البهجة والسرور على العاملين والمرضى فى أول أيام عيد الاضحى المبارك .

كما قامت مديرة المستشفى بمعاونة عدد من الاطباء والعاملين بتوزيع الحلوى وكعك العيد على العاملين بالمستشفى  والمرضى لإدخال البهجة والسرور عليهم.

 

 

صلاة العيد صحة الدقهلية مسجد النصر ملاهي رمد المنصورة

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف توقعاتها لـ طقس ثاني أيام عيد الأضحى ودرجات الحرارة

هيئة الدواء المصرية: تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى طوال أيام عيد الأضحى

جلد على عظم .. الأسود تتعرض لمأساة حقيقية في حديقة حيوان صنعاء .. شاهد

نتفليكس تكسر القاعدة وتدخل عالم ألعاب الفيديو على الهواتف الذكية.. تفاصيل

بعد دخولها في غيبوبة.. تطور مهم في حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

هل يشترط الترتيب في رمي الجمرات الثلاث؟ لجنة الفتوى ترد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

عزل جديد وانهيار مستشفيات.. كورونا يتوحش حول العالم بسبب سلالة دلتا

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

حوادث العيد.. مصرع أسرة كاملة في حادث انقلاب سيارة في البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ