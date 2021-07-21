الدقهلية في 24 ساعة.. تزاحم على الملاهي.. والآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى .. والصحة ترفع درجة الاستعداد بجميع الأقسام الوقائية والعلاجية

شهدت محافظة الدقهلية إقبالا شديدا من الاأهالي علي الحدائق والمنتزهات حيث أدوا صلاة العيد وسط حالة من السعادة والفرحة سادت الجميع.

وأعرب المواطنون عن فرحتهم بإقامة صلاة عيد الاضحى في الساحات والأماكن والمناطق المفتوحة واصطحب الآباء والأمهات أبناءهم وبناتهم إلى الساحات حاملين البالونات والألعاب ثم قاموا بالتجول في الحدائق والمنتزهات معربين عن سعادتهم بالعيد والذى شهد ازدحامًا شديدًا بعد مرور عام ونصف من القلق بسبب جائحة كورونا داعين الله سبحانه وتعالى ان يزيح هذا الوباء عن العالم ويحفظ الجميع.

وكان قد أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية رفع درجة الاستعداد بجميع الاقسام الوقائية والعلاجية وجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وشهد اليوم الاول للعيد مرورا مكثفا من فرق العلاجي على مستشفيات القطاع الغربي (شربين، بلقاس، نبروه) وكذا مستشفيات خط الشمال (دكرنس، صدر دكرنس، الجمالية، المنزلة، المطرية) حيث تمت متابعة تواجد الاطباء والتأكيد على خدمات الطوارئ ومتابعة سير العمل بالمستشفيات ومراجعة المصادر البديلة للكهرباء والمياه بها.



كما شهد اليوم الأول أيضاً نشاطاً مكثفاً لفرق الطب الوقائي حيث تم تكثيف المرور على منشآت تداول الأغذية والأسواق (قبل وخلال عيد الأضحى المبارك ) كما تم المرور على محلات ومجازر الأضاحي للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة و المرور على النوادي الاجتماعية والحدائق العامة والمتنزهات للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وتم أخذ عينات للمياه من أماكن عامة ونوادٍ ومحطات مياه ومراكز للشباب وذلك لفحصها، وتم توفير المبيدات اللازمة لاعمال مكافحة الحشرات الطائرة حيث تم فى اول ايام العيد رش الأماكن والميادين العامة ومناطق وساحات الصلاة (ميدان ام كلثوم، الشيخ حسانين، الهابي لاند والمحافظة ومسجد النصر) والحدائق العامة والمتنزهات.

واحتفلت إدارة مستشفى رمد المنصورة بقيادة الدكتورة عبير عبد القادر مديرة المستشفى، بأول أيام عيد الأضحى مع المرضى والعاملين بطريقة مختلفة وسط ود ومحبة وتحت رعاية الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وقام مسؤولو المستشفى بتزيين طرقات المستشفى ومداخلها بالبالونات لإدخال البهجة والسرور على العاملين والمرضى فى أول أيام عيد الاضحى المبارك .

كما قامت مديرة المستشفى بمعاونة عدد من الاطباء والعاملين بتوزيع الحلوى وكعك العيد على العاملين بالمستشفى والمرضى لإدخال البهجة والسرور عليهم.



