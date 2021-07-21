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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد سعد يكشف تفاصيل أول اختباراته بمعهد الموسيقى عندما كان عمره 13 سنة

أحمد سعد
أحمد سعد

قال الفنان أحمد سعد ، أشعر بكل حرف أقوم بغنائه وهذا جاء نتيجة السمع الذى أسمعه من الألحان والأغاني المختلفة، وعند اختباري في معهد الموسيقي بسبب جودة كلماتي سألوني عن والدي .


وأضاف سعد خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الأولى المصرية " ، جودة الصوت ودقة مخارج الكلمات التي غنيت بها في أول اختباراتي بمعهد الموسيقى العربية عندما كان عمري 13 سنة كنت سوف أدرسها بعد 5 سنوات .

 

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وقال الفنان أحمد سعد إن غنائي في مسلسل موسى لم يحدث به حساسية إلا بعد الانتهاء من تصوير الأغنية ، لافتاً إلى إنه لديه مشكلة فعلية مع السوشيال ميديا ويتعامل معها بشكل عشوائي .

وأضاف سعد خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الأولى المصرية " ، المشكلة بدأت عندما قمت بعملي ري بوست لشخص قام بكتابة كلمات كان يجب ألا تكتب عن الفنانة سمية الخشاب ولم أنتبه إلى ذلك ، وعندما انتبهت للكلام قمت بحذف البوست .

 

وأوضح سعد ، قمت بتطليق سمية الخشاب منذ سنتين غيابياً ، وعندما عملت في مسلسل موسى لم يخطر في بالي شيء سوي العمل .

الألحان اشعر عهد الموسيقي الموسيقى الاغاني سمية الخشاب

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أحمد سعد يكشف تفاصيل أول اختباراته بمعهد الموسيقى عندما كان عمره 13 سنة

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