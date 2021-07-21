أحمد سعد يكشف تفاصيل أول اختباراته بمعهد الموسيقى عندما كان عمره 13 سنة

قال الفنان أحمد سعد ، أشعر بكل حرف أقوم بغنائه وهذا جاء نتيجة السمع الذى أسمعه من الألحان والأغاني المختلفة، وعند اختباري في معهد الموسيقي بسبب جودة كلماتي سألوني عن والدي .



وأضاف سعد خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الأولى المصرية " ، جودة الصوت ودقة مخارج الكلمات التي غنيت بها في أول اختباراتي بمعهد الموسيقى العربية عندما كان عمري 13 سنة كنت سوف أدرسها بعد 5 سنوات .

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وقال الفنان أحمد سعد إن غنائي في مسلسل موسى لم يحدث به حساسية إلا بعد الانتهاء من تصوير الأغنية ، لافتاً إلى إنه لديه مشكلة فعلية مع السوشيال ميديا ويتعامل معها بشكل عشوائي .

وأضاف سعد خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الأولى المصرية " ، المشكلة بدأت عندما قمت بعملي ري بوست لشخص قام بكتابة كلمات كان يجب ألا تكتب عن الفنانة سمية الخشاب ولم أنتبه إلى ذلك ، وعندما انتبهت للكلام قمت بحذف البوست .

وأوضح سعد ، قمت بتطليق سمية الخشاب منذ سنتين غيابياً ، وعندما عملت في مسلسل موسى لم يخطر في بالي شيء سوي العمل .